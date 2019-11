Norsk trøbbel for MG: Har ingen til å selge elbilen

Da MG varslet comeback i Norge, var det med en skikkelig prisbombe. Nå skulle nordmenn få en SUV til prisen av en småbil – bare 229.000 kroner for en godt utstyrt elektrisk SUV er det ingenting å si på.

Det engang britiske bilmerket er nå eiet av det kinesiske gigantkonsernet SAIC, som har et europeisk hovedkontor i Nederland. Bilene skulle omtrent være på vei til Norge, og det ble lovet leveringsklare biler og ingen ventetid.

Ingen avtale likevel

MG ZS EV er utstyrt blant annet med 8-tommers skjerm. Foto: MG

Da TU omtalte det rullende prissjokket, var det bare detaljer igjen før en distribusjonsavtale med danske Nic. Christiansen Group var spikret. Nå melder bilnytt.no at det likevel ikke har blitt noen avtale mellom MG og den danske motorgiganten, som også er norsk importør av Jaguar og Land Rover.

– Ikke holdbar forretningsmodell

– Vi har kommet til at dette dessverre ikke er en økonomisk holdbar business case for oss. Vår forretningsmodell i Norge var basert på en sterk online plattform for bestilling av biler, og et enkelt setup med service og utlevering av biler fra få servicepunkter, forteller pressesjef Søren Hyltoft hos Jaguar Land Rover Norge til nettstedet.

Fremdeles står det på MGs norske hjemmeside at biler er tilgjengelig for prøvekjøring, og at bilene skal lanseres i november. Men nå ser comebacket altså ut til å være utsatt på ubestemt tid.