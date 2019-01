Dette kan gjøre Cadillac til et merke du ser på norske veier

Det er ikke ofte man får øye på en Cadillac på norske veier. BIlmerkets nye strategi kan fort endre på det.

Det amerikanske bilmerket er i ferd med å avduke en ny elbil, den første som bygges på General Motors elbilplattform BEV 3.

Plattformen skal åpne for elbiler med drift på en eller to aksler, og brukes til alle mulige biltyper, fra kompaktbiler til SUV-er.

Tar steget

Her ser Cadillac muligheten til å ta steget over i elbilverdenen. For det handler mer og mer om elektrisk fremdrift i premiumbilverdenen. Et slikt bilmerke uten noe elektrisk i porteføljen kan fort se litt bakstreversk ut.

Deres første elbil ble presentert på bilmessen i Detroit denne uken. Men inntil videre er det snakk om et konsept. Planen er imidlertid at Cadillac skal være første merket i GMs portefølje som lanserer elbil på den nye plattformen.

Og bilen skal gjøres tilgjengelig internasjonalt.

Navn og tekniske detaljer skal gjøres kjent nærmere lansering av bilen, ifølge pressemeldingen.

De skriver også at hjuldrift og batterisystem vil avgjøres basert på kjøretøyet og kundebehov.

Mange år unna

Noen nærmere informasjon om når de skal lansere sin første elbil er foreløpig ikke kjent. Men GMs øverste leder, Mark Reuss, har ifølge nyhetsbyrået Reuters sagt at den første elektriske Cadillacen skal være på markedet rundt 2022.

Dette ser dermed ut som en litt luftig presentasjon av fremtidsplaner for å holde liv i laksen en stund til. Ikke at det går direkte dårlig med det amerikanske bilmerket.

I USA selger Cadillac rett over 150.000 biler i året. Siden 2013 har trenden imidlertid vært en reduksjon i salget. I mange andre markeder selger bilmerket godt. I Kina selges det flere Cadillac enn i USA.

I mars i fjor meldte de om en salgsøkning på totalt 22,5 prosent sammenlinget med året før, noe de kan takke salgsøkningen i Kina for.

Og om de tilbyr en elbil kan det fort gi en mange-hundre-dobling av salget i Norge. For i 2018 ble det registrert én ny Cadillac i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Da er bruktimport ikke tatt med.

Elektrifisering av Cadillac foregår ikke i en boble. GM er generelt i ferd med å bevege seg over på elbiler.

Men det er i praksis siste sjanse for å fornye Cadillac, sier GMs Reuss til Reuters. Og det må de sørge for at de lykkes med, sier han. Selv om de selger bilene, betyr det ikke at det er særlig lønnsomt.

Det betyr ikke at Cadillac blir et rent elbilmerke. Reuss forventer at de tilbyr ulike drivlinjer i overskuelig fremtid.

Det blir imidlertid flere elbiler fra GM, og færre hybrider. Reuss sa ifølge Fox News til analytikere at hybrider ikke er riktig tiltak, og at ressursene de har brukt på dette skal flyttes over på utvikling av helelektriske biler i stedet.

Dette er noe som allerede er i ferd med å skje, da GM allerede har meldt at de er i ferd med å avslutte produksjonen av den ladbare hybriden Volt, som har vært i salg som Opel Ampera i Europa.

Ser mot 480 kilometer rekkevidde

Ifølge Reuss har GM funnet ut at den elbiler bør ha en rekkevidde på rundt 480 kilometer. Det gir en god balanse mellom pris og bruksegenskaper. Dernest kommer design og ladeinfrastruktur.

Reuss sier ifølge Fox News at målet er at GM skal være den første bilprodusenten som bygger elbiler som både er lønnsomme og tilgjengelige for folk flest.

For å få til det investerer de overskudd fra salg av modeller som er lønnsomme i dag. Målet er å tilby minst 20 elbiler i ulike markeder innen 2023. Mange av disse vil trolig være rettet mot det kinesiske markedet.