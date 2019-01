Nissans nye elbilkonsept har 115 kilowattimer batteri

Det er bilmesse i Detroit, og Nissan har benyttet anledningen til å vise frem en ny elektrisk konseptbil.

Nykommeren heter IMs, og er en crossover som ser mest ut som en sedan. Og som stort sett alle konseptbiler nå om dagen er den selvsagt selvkjørende.

Det er dette det handler om. Bilen er ikke noe som kommer i produksjon, men heller en titt i krystallkula fra Nissans ståsted.

Bilen skal representere hva som er mulig med teknologi som er tilgjengelig nå og i nær fremtid.

115 kilowattimer

Denis Le Vot, senior vice president i Nissan North America viser frem IMs-konseptet på bilmessen i Detroit. Foto: Nissan

Dermed har de satt sammen noe som på papiret ikke bare er selvkjørende, men også har firehjulstrekk, 360 kilowatt motoreffekt, og et dreiemoment på intet mindre enn 800 newtonmeter.

Batterikapasiteten oppgis til 115 kilowattimer, som kanskje er nok til en tur på butikken og tilbake igjen uten å måtte lade, selv om denne butikken befinner seg i nabofylket.

Avanserte luftfjæringer skal også sørge for at bilen glir fjærlett over humper i veien, og holder seg stabil i svingene.

Bilen har ellers «selvmordsdører», som hittil er mer populære på konseptbiler enn de er på produksjonsbiler. Slike dører velges for å gjøre kupeen mer innbydende, med seter som kan snus helt rundt slik at det hele oppleves mer som en stue enn en trang kupé.

Bilen har «selvmordsdører», altså bakdører som er bakhengslet. Foto: Nissan

Og når du sitter og nyter en kopp kaffe med venner i stedet for å kjøre, gjør bilen omverdenen oppmerksom på at det er datamaskinen som har kontrollen, ved at lysene blir blå, og en stripe foran blinker for å indikere det.

Når du vil kjøre selv, er tanken at kupéen gjøres om til et mer førerorientert miljø.

Les også: Ny Nissan Leaf har lengre rekkevidde og sterkere motor

En titt på Nissans fremtid

Bilen kommer neppe i produksjon, men om den er en titt inn i fremtiden går det i alle fall an å håpe på at de ser for seg en sedan med firehjulstrekk, stort batteri og en god slump motoreffekt.

Nissan IMx Kuro vist frem i Geneve i 2018. Foto: Marius Valle

Nissan har tidligere vist frem konseptet IMX Kuro, som angivelig skal komme i produksjonsutgave. Dette er en crossover med firehjulstrekk, og en design som trolig er en del mer aggresivt enn det de til slutt kommer til å vise frem.

Planen er å lansere åtte nye elbiler innen utgangen av 2022.