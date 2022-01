Det norske bilsalget er rekordhøyt, mens Europa har krisenivåer: Bransjen peker på én årsak

2021 var tidenes bilår i Norge, med 176.276 nyregistreringer. Det er nesten 9000 flere enn 1986-rekorden på 167.352, fortalte OFV mandag.

I EU endte imidlertid bilsalget omtrent på nivå med kriseåret 2020, forteller Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes landsforening (BIL). Han sier EU-salget tok seg opp i første halvdel av 2021, men at det gikk kraftig ned i andre halvdel på grunn av brikkemangelen.

Bilsalget i Europa Ifølge ICCT var bilsalget i Europa på 11,7 millioner i 2020, en nedgang på rundt 25 prosent fra 2019. ICCT tilskriver nedgangen Covid-19-utbruddet.

ICCT-tallene for 2021 er ikke klare enda, men analytikerne i Schmidt Automotive Research (SAR) sier i likhet med Lillemork i BIL at EUs bilsalg i 2021 er på linje med 202. SAR mener bilsalget i Vest-Europa ender på rundt 10,85 millioner solgte i 2021, mot 10,80 millioner i 2020.

Hva er bakgrunnen for at Norge ikke preges av brikkemangelen på samme måte som andre land?

Den åpenbare forskjellen mellom Norge og de fleste andre land er elbilandelen, som var på 64,5 prosent i Norge, mot rundt ti prosent ellers i Vest-Europa.

Og elbiler er ikke like truffet av krisen som biler med forbrenningsmotor, mye takket være EUs utslippsgrense. Den tvinger bransjen til å produsere el- og lavutslippsbiler, forteller Lillemork.

Bilprodusenter som ikke når utslippsmålet på 95 gram CO2 per kilometer, vil bli ilagt bøter på 95 euro for hvert gram CO2 per kilometer en bil overstiger måltallet.

Møller-gruppens kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli sier til TU at tøffere utslippskrav fra myndighetene motiverer alle produsentene til å lykkes med utviklingen av nullutslippsmodeller.

– Fordel for Norge

Stellantis er blant konsernene som har fortalt at de prioriterer brikker til lav- og nullutslippsbiler. Stein Pettersen, informasjonssjef i Stellantis Norge, sier at EUs utslippskrav er en viktig grunn til dette.

– Det er en fordel for Norge at Stellantis har prioritert el- og lavutslippsbiler på grunn av 95-gramsmålet, forteller Pettersen.

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen trakk også frem EU-kravene for å forklare hvorfor Norge er annerledeslandet under presentasjonen av registreringsstatistikken for 2021.

Norge har naturligvis også blitt et annerledesland med en svært høy elbilandel blant annet takket være elbilfordelene. Da vi i fjor høst spurte de ulike bilimportørene om leveringssituasjonen for biler, trakk også flere av dem fram biler med forbrenningsmotor som eksempler på doningene med lengst ventetid.

Lillemork i BIL sier at det fortsatt er dyrere å produsere en elbil enn en forbrenningsmotorbil, men at elbilene muligens kommer bedre ut i totalregnskapet når man regner på EU-bøtene man eventuelt måtte betalt.

– Vi nyter godt av at elbilene prioriteres på fabrikkene for å få ned CO2-utslippet, sier han.

Vil elbilproduksjonen dabbe av igjen?

Ifølge Schmidt Automotive Research (SAR) gjør brikkemangelen at bilprodusentene prioriterer bilene de tjener mest penger på.

Det er gjerne profitable, dyre og forurensende forbrenningsmotorbiler, men da vanker det fort store bøter som følge av EUs utslippsgrense. Derfor må produsentene kompensere de store dieselbilene med ladbare biler med lite eller ingen utslipp, skriver SAR.

Sånn sett kan det hende elbilelskende nordmenn med liten tålmodighet faktisk nyter godt av brikkemangelen.

SAR spekulerer også i om elbilproduksjonen vil dabbe av når brikkesituasjonen bedrer seg, ettersom de da kan prioritere volum-modeller med forbrenningsmotor, fulgt av plug-in hybrider for å møte EU-kravene.