Saken er sampublisert med Energi og Klima.

I neste måned skal EUs miljøkommissær Wopke Hoekstra møte til høring i Europaparlamentet. Alle kommissærene må gjennom dette før den nye EU-kommisjonen godkjennes. Det er ventet at Hoekstra blir møtt med et betydelig antall kritiske spørsmål om EUs vedtak om å forby salg av biler med forbrenningsmotor etter 2035. Men kommisjonen legger ikke opp til å gi signaler om at den vil slakke på kravet. Det viser dokumenter som Financial Times har sett. Her går det frem at Hoekstra, på vegne av kommisjonen, vil forsvare loven.

Grunnen er blant annet at dette gir tydelig signaler til markedet og investorer. Dette er også en meget viktig symbolsak for EU. Vedtaket kobles også til muligheten for å bygge opp en europeisk batteriindustri, noe som så langt ikke har vært veldig vellykket.

Les også Norge snart klar til å innføre EUs karbontoll – Tolletaten trenger millionbeløp

Kina tar kaka

Det har vært økende motstand mot dette forbudet blant europeiske bilfabrikanter, ettersom de møter tøffere konkurranse fra kinesisk bilindustri.

Flere land som Italia og Frankrike har etterlyst fleksibilitet i gjennomføringen, men kommisjonen planlegger å stå på sitt.

I EU har kommisjonen en enerett på å legge frem lovforslag, men dette vedtaket har en klausul om at en skal vurdere det i 2025. Signalene fra kommisjonen tyder på at de ikke legger opp til at det blir noen utsettelse.

En rekke parlamentarikere, ikke minst i den konservative EPP-gruppen, har ønsket seg mer fleksible regler. Senest sist uke gjorde de et vedtak om dette. Dermed ligger det an til tøffe runder for Hoekstra i høringen den 7. november.

Hvordan går det med «Fit for 55»?

Men gjennomføringen av EUs lovpakke «Fit for 55», sliter medlemslandene med.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Livsfarlige eksplosjoner skjer også i norske bedrifter. De kan unngås ved å følge forskrifter og standarder

Bare 14 av de 27 medlemslandene har hittil levert sine klima- og energirapporter til kommisjonen. Disse viser hvordan medlemslandene ligger an til å nå EUs ambisiøse mål om 55 prosents kutt i utslipp i 2030, målt i forhold til 1990-nivå.

På tirsdagens energiministermøte i EU oppfordret energikommissær Kadri Simson medlemslandene til å sende inn disse rapportene. Fristen for å levere rapporten var i sommer.

Rapportene vil danne grunnlaget for kommisjonens vurdering av hvordan det går med å kutte utslipp. Simson orienterte på møte om hvordan det går med gjennomføringen av lovgivningen som skal sikre 55 prosents kutt i 2030.

Orienteringen var meget generell. Det ble ingen debatt om dette på ministermøte, fordi ingen av ministerne tok ordet.