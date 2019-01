Kystverket tror det kan ta uker å berge grunnstøtt tråler ved Svalbard

Tråleren Northguider grunnstøtte fredag 28. desember 2018 i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard.

Alle de 14 om bord ble reddet med helikopter, men ulykken ble likevel et skremmende aktuelt eksempel på TUs reportasje i romjulen, der flere eksperter advarte om at redningskapasiteten på Svalbard ikke er beregnet på større ulykker enn ett fiskefartøy i havsnød. Det var nettopp det som skjedde i romjula. Redningsaksjonen var dramatisk; Det tok to timer å heise en og en av mannskapet opp i helikopteret.

Nå er Kystvaktskipet KV Svalbard framme ved tråleren. Om bord er representanter fra det nederlandske bergingsselskapet Ardent, to fra Kystverket, rederiet, isekspertise samt sysselmannen på Svalbard.

Tidkrevende

De vil ta seg om bord for å vurdere skadeomfang og planlegge bergingsoperasjon av skipet.

Det kan også innebære tømming av skipets drivstofftanker.

Fartøyet ligger for øyeblikket stabilt, med slagside på ca. 15 grader.

Seniorrådgiver Rune Bergstrøm i Kystverkets Beredskapsavdeling tror det vil ta lang tid å berge fartøyet.

MS Northguider: Tråler Rederi: Br. Birkeland Lengde: 55,2 meter Bredde: 13 meter Byggeår: 1988 Bruttotonnasje: 1792 tonn

Foreløpig har vært for dårlig vær til at det er mulig å komme seg om bord i havaristen. KV Svalbard stikker for dypt til å komme nært innpå. Mannskap må settes om bord via lettbåter.

Utfordringer

Torsdag blåste det 35-40 knop med drivis og -10 grader Celsius.

– Bergingsekspertene må om bord for å kartlegge skadene på skipet og beregne flyteevne, sier Bergstrøm til TU.

De største utfordringene er:

Maskinrommet til Northguider er fylt med vann. Foto: Kystverket

Mørke

Kulde

Drivis

Strøm

Ukjent og grunt farvann

Det er ikke aktuelt å trekke Nortguider av grunn før Kystverket har forsikret seg om at det ikke er fare for drivstofflekkasjer og skipets flyteevne og stabilitet er kartlagt.

Det skal være ca. 300.000 liter diesel om bord.

Vanninntrenging

Maskinrommet er fylt med vann. Dersom andre rom også er fylt med vann, blir operasjonen mer krevende.

Kystverket regner med at skipet står trygt og ikke vil synke ytterligere.

Bergingsekspertene har derfor relativt god tid til å planlegge hvordan det 30 år gamle skipet kan reddes.

MS «Nortguider» ble opprinnelig bygget i Danmark i 1988.

Rederiet Br. Birkeland overtok den i 2016 og oppgraderte tråleren ved Fitjar Mekaniske Verksted.

Eksperter

Br. Birkeland har leid inn det renommert nederlandsk bergingsfirmaet Ardent Global. Det er Kystverket glad for.

– Det er betryggende at rederiet har hyret et stort og seriøst firma til berging, sier Bergstrøm.

Det finnes lite kartgrunnlag og kunnskap om bunnforholdene. Er det mye steiner, kan skipet få mer skader under berging. Landskapet rundt er imidlertid flatt og med mye løsmasser.

– Vi må vite om det er trygt å trekke fartøyet av grunn eller om det må tettes og tømmes for drivstoff før en slik operasjon kan starte, sier Bergstrøm.

Eye in the sky

Kystverket sender sitt spesialfly for overvåking og avdekking av forurensning til Longyearbyen. Det har siden november blitt brukt til blant annet å overvåke KNM Helge Ingstad.

Observasjoner fra helikopter tyder på at verken diesel, smøreolje eller hydraulikkolje er sluppet ut. I dette området er det imidlertid mørkt hele døgnet på denne tiden av året. Flyet har spesialutstyr som kan «se» selv tynne oljefilmer i mørket.

KV Svalbard lå til kai ved kystvaktbasen på Sortland i Nordland, drøyt 1.000 kilometer sør for Longyearbyen, da grunnstøtingen skjedde. Det har derfor tatt flere dager å komme fram til havaristen nord på Svalbard.