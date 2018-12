Sporene av hundre års kullgruvedrift på Svalbard skal fjernes. Det koster

Det gikk ikke som mange håpet da den nye kullgruva i Lunckefjell, ikke langt fra den utdrevne Sveagruva på Svalbard, ble åpnet i 2014. Den ble oppført og skulle tas i bruk i fjor, men slik skulle det ikke gå.

Norske politikere vil ikke ha det på seg at de åpner for mer kullgruvedrift. Derfor skal det som er bygget av veier og infrastruktur fjernes. Naturen skal settes tilbake til slik den var.

Nå har Store Norske har inngått en intensjonsavtale med Hæhre Entreprenør AS for oppryddingsprosjektet på Svalbard.

— Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess, og er svært fornøyde med den store interessen for å påta seg oppdraget. Nivået på tilbudene vi har mottatt har vært høyt, spesielt når det gjelder HMS, oppgaveforståelse og kvalitet, faktorer som vi også har vektet tungt ved valget av Hæhre Entreprenør som entreprenør, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Anbudet har vært vektet 60 prosent pris og 40 prosent HMS, kvalitet og fremdrift. Ifølge Store Norske hadde Hærhe både laveste pris og ble evaluert best på oppgaveforståelse og fremdrift.

Milliarder

Ryddeprosjektet er ingen billig affære. Etter at jobben er gjort i Lunckefjell er gjennomført skal man ta fatt på resten av ryddejobben i området. Det innebærer at samfunnet i Svea skal fjernes og alle naturinngrepene rehabiliteres.

Til sammen har Stortinget beregnet at dette vil koste 2,5 milliarder kroner når alt er ferdig rundt 2025.

– Den første ryddejobben med Lunckefjell vil beløpe seg til rundt 700 millioner. Rundt 300 millioner kroner av dette vil gå med til å drive Sveasamfunnet i perioden. Dessuten skal man nå begynne å planlegge den største jobben som er å fjerne både samfunnet og naturinngrepene i området. I tillegg til at 20 til 25 personer skal jobbe med rydding i den første sesongen i 2019, og litt færre året etter, vil det koste mye å transportere all utrustningen til anlegget. Samtidig må mye av samfunnet drives i hele perioden, sier administrerende direktør i Store Norsk, Jan Morten Ertsaas.

Det kan skje endringer i prosjektet. Riksantikvaren skal vurdere som noe skal bevares av anleggene som har levert kull til industrielt bruk i hundre år.

Politikerne bestemmer

Det er Stortinget som har vedtatt Svalbardmiljøloven, som setter betingelsene for oppryddingen. Sysselmannen skal sørge for at loven overholdes.

­— Nå er det bare gruve 7 i nærheten av Longyearbyen det er drift i. Den leverer kull til eksport og kull til det lokale kraftverket. Her er det nok kull til å drive fram til 2038 både til kraft og eksport. Men det jobbes også med å planlegge en alternativ kraftforsyning av Svalbardsamfunnet og her er det mange alternativer som skal vurderes, sier Ertsaas.