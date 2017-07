Det er bare et spørsmål om tid før diesel blir forbudt

Et forbud mot å kjøre dieselbiler i enkelte områder eller til visse tider er ikke en tanke Oslo er alene om å sysle med. Tvert i mot er det bare et spørsmål om tid før dette blir vanlig mange steder i verden.

Ifølge analytikere hos Lux Research ligger det ikke an til at noen byer forbyr dieselbiler over natta, men dieselforbud vurderes så mange steder at det ikke er et spørsmål om hvorvidt, men når det kommer til å skje.

Utviklingen i blant annet Oslo er et tegn på dette, ifølge Lux.

Det er et kjent problem at dieselbilenes utslipp av NOx bidrar til dårlig luftkvalitet.

Dette gjør at særlig større byer ser på mulighetene for å innføre rene eller delvise forbud mot å kjøre dieselbiler inn i bykjerner.

Bilprodusentene faser ut dieselmotorer i mindre biler, siden det ikke lønner seg å ta i bruk renseteknologi for å få dem til å tilfredsstille utslippskravene.

Personbiler med Euro 6-dieselmotor kan slippe ut maksimalt 0,08 gram NOx pr kilometer. EUs nye testregime vil blant annet innebære testing under reell kjøring på vei, som vil gjøre det vanskeligere å slippe unna med optimalisering for laboratorietester.

I tillegg innfører storbyer i byorganisasjonen C40 egne utslippstester.

Dieseltvil

Volvo og Daimler er blant bilprodusentene som har uttrykt tvil om hvorvidt de kommer til å utvikle nye generasjoner av dieselmotorer når dagens generasjon er moden for pensjon.

Europeiske biler kommer til å møte et strengere testregime de kommende årene, blant annet med måling av reelt utslipp fra kjøring på vei. Foto: PSA

Alle er ikke like sikre på at det er en god idé at vi kvitter oss med dieselmotoren. Neste, et selskap som utvikler biodiesel, har tatt til orde for at vi tvert i mot må satse mer på dieselmotorer.

Gode rensemetoder finnes, og i en overgangsfase til elektrisk transport er diesel det beste alternativet, hevder Seppo Mikkonen i Neste i en uttalelse.

At Neste har dette standpunktet er ikke overraskende, ettersom de vil rammes hardt av et dieselforbud. Men de har i og for seg også et poeng. CO2-utslippet fra veitransport vil øke dersom dieselbilene byttes ut med bensinbiler.

Lederen for the International Council on Clean Transportation (ICCT), Dr. Peter Mock, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at han ikke tror at dieselmotoren forsvinner på kort sikt. Selv om bilprodusentene sakte er på vei bort fra diesel, kan disse motorene være vel så «rene» som bensinmotorer med riktig renseteknologi.

Oslo blant sannsynlige forbudsbyer

Likevel; Lux Research har identifisert hvilke byer som sannsynligvis vil innføre et dieselforbud i en eller annen form. Oslo, Stuttgart, München og London faller inn under denne kategorien.

Oslo har hatt forbud mot å kjøre dieselbil på kommunale veier enkelte dager, London har ekstra avgifter i enkelte soner, og Stuttgart har vedtatt å forby dieselbiler som ikke har Euro 6-motor på dager med høy luftforurensing fra neste år. München har planer om det samme.

Lux identifiserer også byene hvor et forbud er mulig, ettersom de har hatt temaet oppe. Dette er Paris, Seoul, Singapore, Madrid, Dublin, og i tillegg hele Nederland.

For eksempel har Madrid og Paris annonsert at de har intensjoner om å forby dieselbiler innen 2025.

Les også: Nå ruller det mer enn to millioner ladbare biler på veiene

Lite sannsynlig i noen store byer

Enkelte byer har snakket om forbud, men Lux finner det usannsynlig at det blir gjennomført i Athen og Mexico by ettersom de tross snakk om forbud fra 2025 enda ikke har kommet noen indikasjoner på at de faktisk kommer til å gjennomføre.

Lux Research understreker at listen over byer ikke er utfyllende. Ingen byer eller land har innført et generelt forbud mot dieselbiler.