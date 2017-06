Ny rapport: NOx-utslippet fra dieselbiler er langt over grenseverdiene

Selv om det er klart at dieselbilene ikke er alene om å bidra til lokal luftforurensing, er det disse bilene som særlig har vært og er under press i Europas storbyer.

Stadig strengere krav bidrar til å gjøre livet surt for de som eier dieselbiler, ettersom byer som London og Paris, og til en viss grad også Oslo, innfører høyere avgifter for eller forbud mot å kjøre dieselbil i bykjernen.

Årsaken er det høye utslippet av nitrogenoksider (NOx), som gir dårlig og skadelig luftkvalitet.

Det føderale tyske miljødirektoratet Umweltbundesamt har undersøkt NOx-utslippet fra 49 dieselbiler under vanlig hverdagsbruk, og funnet at en stor andel av dem slipper ut mange ganger den tillatte mengden, skriver Der Spiegel.

Snittutslippet langt over grenseverdiene

24 av de testede Euro 5-dieselmotorene slapp ut mange ganger mer NOx enn grenseverdien på 180 milligram per kilometer. I snitt slapp de ut 906 milligram per kilometer.

Dieselmotorer slipper i snitt ut mange manger mer enn grenseverdiene de skal tilfredsstille. Foto: Volkswagen

De nyere Euro 6-motorene hadde lavere snittutslipp, men var fortsatt langt over kravet på maks 80 milligram per kilometer. Snittet var 507 milligram.

Selv om bilene slipper ut mer enn grenseverdiene, er antakeligvis ingen lover brutt. Euro-standardene forplikter bare bilprodusentene til å holde utslippet under grenseverdien under bestemte forhold i laboratorietester.

Miljødirektoratets tester er imidlertid gjennomført under vanlig kjøring i typiske tyske lufttemperaturer. De fant at NOx-utslippet særlig gikk opp på dager med lave temperaturer.

Ønsket ikke å gi ut oversikt

Avisen har forsøkt å få miljødirektoratet til å gi den fullstendige oversikten over hvilke resultater de fikk for ulike modeller, men dette har de ikke ønsket å gi ut.

Etter påtrykk fra Der Spiegel har direktoratet imidlertid gitt fra seg en oversikt over verstingene.

Direktoratet ønsker ikke å fokusere på enkeltmodeller, men heller utslippet fra hele flåten.

Mer enn 8 ganger over grensen

Bilene som har høyest utslipp er Euro 5-bilene, hvor NOx-utslippet per kilometer er mellom fem og åtte ganger over grenseverdiene satt i NEDC-kjøresyklusen som bilene testes under når de typegodkjennes, når de testes under mer reelle forhold.

Fiat Doblo slipper ut hele 1483 milligram NOx per kilometer i snitt, tett fulgt av Kia Optima med 1383 milligram. Den populære stasjonsvognen Volkswagen Passat 2.0 TDI gjør det heller ikke særlig bra, med 990 milligram.

Når det kommer til overskridelse i forhold til grenseverdi, er det imidlertid Euro 6-bilen Renault Grand Scenic 1.6 dCi130 som er klart verst.

Med et utslipp på 937 milligram NOx per kilometer er utslippet 11 ganger høyere enn grensen.

Presser bilindustrien

Resultatene legger press på bilindustrien, skriver Der Spiegel. For eksempel vurderer delstaten Baden-Württemberg å innføre tiltak for å gjøre Euro 5-motorer renere ved å installere ytterligere rensetiltak på eksisterende biler.

Føderale myndigheter håper å gjøre det samme også for Euro 6-biler.

Det tyske bilindustriforbundet VDA mener imidlertid at dette vil være en stor ulempe for bileierne. De mener at bilene vil kunne få to prosent høyere drivstofforbruk på grunn av ettermontert rensing av avgassene.

Liten andel

Europeiske biler kommer til å møte et strengere testregime de kommende årene, blant annet med måling av reelt utslipp fra kjøring på vei. Foto: PSA

NOx-utslipp fra transportsektoren utgjør 13 prosent av totalen i Tyskland, skriver avisen. Industri og energiproduksjon står for 15 prosent, mens jordbruk står for 63 prosent, ifølge en rapport fra tyske myndigheter.

EU-kommisjonen vil fremover ta mer kontroll over utslippstesting av nye biler, i samarbeid med lokale myndigheter.

Minst ett av 50.000 kjøretøy som registreres skal inspiseres. Om det avdekkes at kjøretøyet bryter miljøkravene, kan produsenten pålegges en bot på inntil 30.000 euro per bil.