Nå ruller det mer enn to millioner ladbare biler på veiene

Antall ladbare biler på veiene passerte to millioner i 2106 ifølge tall fra det internasjonale energibyrået IEA.

I deres nyeste elbilrapport «Global EV Outlook 2017» (PDF) besto denne delen av bilparken hovedsakelig av elbiler og ladehybrider.

Tallene viser at antallet ladbare biler på veiene har økt hele 60 prosent fra 2015 til 2016.

750.000 ladbare biler ble solgt i løpet av 2016.

To millioner er mange biler, men det utgjør kun 0,2 prosent av den globale personbilparken.

Norge stadig blant de største

De to største markedene for elbiler og ladehybrider er Kina og USA. Norge kommer på en tredjeplass i antall solgte biler.

Når det kommer til markedsandel er imidlertid Norge langt foran alle andre markeder i verden, med en andel på 29 prosent i 2016.

Det er langt ned til de neste to plassene på listen; Nederland med 6,4 prosent og Sverige med 3,4 prosent.

De fleste har kun elmotor

De fleste ladbare bilene på veiene er rene elbiler, med 60 prosent. Situasjonen ser imidlertid forskjellig ut fra land til land.

I Norge er 74 prosent rene elbiler, mens i USA er drøyt 52 prosent rene elbiler. I Kina er knapt 75 prosent av de ladbare bilene rene elbiler.

80 prosent av alle ladbare kjøretøy på veiene befinner seg i Kina, USA, Japan Norge og Nederland.

USA har lenge vært landet hvor det selges flest antall elbiler, men i 2016 ble de forbikjørt av Kina. Kina har nå en tredel av verdens elbiler og ladehybrider.

Kinenske BYD har på kort tid blitt en av verdens største elbilprodusenter, takket være sterkt hjemmemarked. Foto: BYD

I Kina er det også over 200 millioner elektriske tohjulinger (ikke inkludert elsykler), mellom tre og fire millioner elektriske lavhastighetskjøretøy, og mer enn 300.000 elektriske busser, ifølge rapporten.

Dermed er Kina alt i alt den klare lederen innen elektrifisering av transporten generelt.

De fleste elbilladerne er i Kina

Disse kjøretøyene må lades, og ikke overraskende er det ingen steder hvor det finnes så mange ladesteder som i Kina. 81 prosent av verdens hurtigladere finnes her.

De fleste elbilladere er å finne i Kina. Foto: Volkswagen AG.

IEA estimerer at det til sammen er 2,3 millioner ladesteder i verden. Den største delen, to millioner, er vanlige private ladere, enten det er vanlige stikkontakter eller annet, og tallet er basert på antakelse om at de fleste elbiler har en privat lademulighet.

212.000 ladere er offentlige normalladesteder. 110.000 av verdens elbilladere er hurtigladere.

Det var en stor vekst i offentlig tilgjengelige ladesteder, med en vekst på 72 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

Lavere vekst

Men selv om antallet ladbare biler økte i 2016, avtok veksten noe. Veksten i den ladbare bilparken var 77 prosent i 2015, og 60 prosent i 2016, ifølge rapporten. I 2014 var veksten 85 prosent.

IEA bemerker at det er lenge til antallet elektriske biler vil merkes på verdens oljeetterspørsel og utslipp av klimagasser. Men det foregår nå mye forskning og utvikling som er ventet å gi en rask prisreduksjon på batterier.

Forfatterne legger til grunn at utviklingen vil fortsette, og at prisgapet mellom biler med forbrenningsmotor og elektrisk fremdrift vil bli mindre. Derfor tror de at elbilparken vil øke til mellom 9 og 20 millioner innen 2020, og 40 til 70 millioner innen 2025.

Batteripriser avgjørende

Norge har spilt en viktig rolle for utviklingen av elbiler. Foto: Eirik Helland Urke

Produksjonsvolumet vil i stor grad styre prisutviklingen på batterier. Rapporten viser til en rapport fra det amerikanske energidepartementet, som sier at å øke produksjonsvolumet fra 25.000 til 100.000 batterier på 100 kilowattimer vil redusere prisen per kilowattime med 13 prosent.

Større økninger i antall vil gi større prisreduksjon, og kan presse prisen under 200 dollar per kilowattime.

Samtidig vil større batterikapasitet også kunne bidra til prisreduksjon. Rapporten viser til at en økning i batterikapasitet fra 60 til 100 kilowattimer kan gi en kunne gi en prisreduksjon på 17 prosent per kilowattime.

Men reduserte batteripriser er i seg selv ikke nok til å drive salget av elbiler på kort sikt.

Avhengig av subsidier

IEAs sjeføkonom Laszlo Varro sa i et intervju med Teknisk Ukeblad i fjor at elbilene er helt avhengige av subsidier en stund til. Om teknologien skal lykkes, er kreves det tydelig politikk fra myndighetene i alle land.

Laszlo Varro, sjeføkonom i IEA, tidligere leder for gass-, kull- og kraftmarkeder i IEA. Foto: Marius Valle

Men dette kan ikke fortsette inn i evigheten, og Varro sa at elbilene må kunne stå på egne ben. Det mener han vil ta en eller to produktsykler.

I rapporten peker IEA på at utbredelsen til ladbare biler i stor grad er basert på politiske vedtak. Særlig er det tiltak som gjøres i de store byene som driver salget av elektriske biler.

Ikke bare fordi byer innfører avgifter for å kjøre forurensende biler inn i byene. Rapporten trekker frem et tiltak i Amsterdam, hvor det er mulig å søke om å få montert et offentlig ladepunkt, som et godt eksempel.

På mellomlang sikt vil politiske vedtak være essensielt for å gjøre det attraktivt å eie en ladbar bil. På lengre sikt kan imidlertid ikke økonomiske subsidier fortsette med dagens takt. Det vil bli for dyrt.

Når prisene for elbiler blir lavere enn for biler med forbrenningsmotor, vil det ikke lenger være behov for subsidier.

Mindre penger i kassa

Renault Zoe er Europas mest solgte elbil. Foto: Renault

Samtidig vil inntektene fra drivstoffavgifter bli stadig mindre. Dette vil kreve at det utvikles nye mekanismer for å hente inn midlene som trengs til å vedlikeholde og utvikle transportinfrastrukturen.

Rapporten trekker frem at det finnes flere måter å gjøre elbiler mer attraktive på. Det kan være å legge restriksjoner på antall registreringsskilt tilgjengelige for biler med forbrenningsmotor. Dette gjøres i store kinesiske byer.

Forbud mot å kjøre med forbrenningsmotor er et annet, som delvis innføres i byer som Paris og London. Egne parkeringsplasser med lading og tilgang til kollektivfelt er andre tiltak som fungerer.

Rapporten peker på at slike tiltak også kan bidra til å redusere verditapet på elbiler, ettersom de vil være attraktive på bruktmarkedet.

Model 3 ligger an til å bli en storselger for Tesla. Foto: Tesla

At det selges stadig flere ladbare biler, med en ny rekord i antall solgte biler i 2016, viser imidlertid at overgangen til elektrisk transport har fått fart, skriver forfatterne.

Ladbare biler kan gi flere fordeler enn lavere CO2-utslipp. De gir mindre støy, bedre luft i byene, og kan gi større energifrihet ettersom de reduserer oljeavhengigheten.

Samtidig har de potensial til å drive utviklingen av fornybare energikilder. Flere biler vil kreve mer av energiproduksjonen, og sol og vind kan på grunn av dette potensielt bli en større del av energiforsyningen.