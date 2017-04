I disse 17 kommunene finnes det ikke en eneste elbil

Om du så en elbil i Lebesby, Vardø, Tydal eller Rendalen i fjor, kan du være ganske sikker på at det var fremmedfolk på besøk i bygda.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det ikke registrert en eneste elbil i disse og 13 andre kommuner i Norge.

I hver av de resterende kommunene, var det i 125 kommuner registrert mellom en og ti elbiler.

Dette er 627 elbiler til sammen, eller nøyaktig like mange som i hele Stjørdal kommune.

309 kommuner hadde færre enn 100 elbiler totalt i 2016.

De store utgjør brorparten

De ti kommunene med størst elbilpark har til sammen flere elbiler enn de resterende 416 kommunene i landet: 49.912 mot 46.646 biler.

Det er kanskje ikke overraskende, ettersom de kommunene med flest elbiler også er noen av de mest folkerike kommunene.

Til sammen bor det 1,7 millioner mennesker i disse kommunene, som gir en total elbiltetthet på 29,3 elbiler per 1000 innbyggere. For hele landet er det i snitt 18,3 elbiler per 1000 innbygger.

Sortert etter antallet biler per innbygger ligger imidlertid de store byene ikke særlig høyt. Stavanger ligger for eksempel under landsgjennomsnittet, selv om kommunen er på sjuendeplass i antall elbiler.

Sandnes, Skedsmo og Trondheim stikker seg heller ikke særlig ut, ei heller Oslo.

Øykommuner på topp

Askøy, en øykommune vest for Bergen, har imidlertid en vesentlig elbilpark, med hele 67,9 elbiler per 1000 innbygger. Det gjør kommunen til en av de største i rene tall og i biler per innbygger.

Det skyldes i stor grad innføring av bompenger på øyen i 2014.

I 2013 var det 177 elbiler registrert, og dette økte jevnt og trutt frem til og med 2016, da det var 1958 biler, en økning på 1006 prosent. Fra 2011 var økningen 6651 prosent.

Askøyværinger i elbil sparer inntil 26 kroner for hver passering. Nok til å friste mange over til elbil.

Dette holder imidlertid bare til en andreplass. Det er en annen øykommune som virkelig har trykket elbilen til sitt bryst: Finnøy nord for Stavanger.

Denne kommunen har 86,9 elbiler per 1000 innbyggere, som gjør Finnøy til kommunen med klart størst elbiltetthet i hele landet.

Finnøy fikk fastlandsforbindelse i 2009, og med bompenger på mellom 90 og 150 kroner avhengig av rabattavtale, er det åpenbart hvorfor elbil har blitt så attraktiv der.

I rene tall er det ikke mange elbiler på Finnøy, men 281 biler er en stor andel i en kommune med 3235 innbyggere. Fra og med 2011 til og med 2016 var økningen i elbiler på 1070 prosent.

Atlanterhavstunnelen ble åpnet i 2009. Foto: Statens vegvesen

En annen øykommune, Averøy ved Kristiansund, har tredjeplassen, med 63,2 elbiler per 1000 innbyggere.

Det er antakeligvis de rimelig stive prisene for å kjøre Atlanterhavstunnelen mellom Averøy og Kristiansund som driver elbilens utbredelse her.

Kjøretøy under 3,5 tonn betaler 98 kroner. Det har trolig vært en viktig bidragsyter for økningen i antall elbiler: 1508 prosent fra 2011 til og med 2016.

Dette har null-elbil-kommunene felles

Alle kommunene som ikke hadde noen elbiler registrert i 2016 var relativt små.

Fem av disse hadde mindre enn 1000 innbyggere. Den minste, med 465 innbyggere, er Træna i Nordland. Dette er en øykommune uten fastlandsforbindelse.

Den nest minste, Tydal med 861 innbyggere, ligger i Sør-Trøndelag på grensen til Sverige. Det er litt over 11 mil til Trondheim, men det ser ut til at de som eventuelt pendler ofte til byen herfra, fremdeles velger utelukkende bensin og diesel.

Den største kommunen i kategorien er Nordkapp, som har 3291 innbyggere og null elbiler.

Finnmark er fylket med færrest elbiler, og seks av de 19 kommunene i fylket har ingen elbiler. To kommuner er i Troms, fire i Nordland, to i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøndelag, og én i Hedmark.

Altså er elbilfrie kommuner stort sett et midt- og nordnorsk fenomen om vi ser vekk fra Rendalen i Hedmark.