Det blir Super Puma-helikoptre på den nye redningsbasen i Tromsø

I løpet av 2022 skal CHC Helikopter Service åpne en ny redningshelikopterbase i Tromsø og samtidig overta driften av Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

Dette blir med helikoptre av typen Airbus Helicopters AS332L1 Super Puma, opplyser Per André Rykhus, som leder CHC Helicopter Services operasjoner i Norge, til Teknisk Ukeblad.

– Viktig kontrakt

Justis- og beredskapsdepartementet har i flere år vurdert mulighetene for å etablere og drifte en redningshelikopterbase i Nord-Norge basert på sivil innleie av helikopter.

Onsdag ettermiddag varslet departementet at seksårskontrakten verdt 1,86 milliarder kroner var tildelt CHC. Det er også mulig med inntil fire års forlengelse.

Det legges opp til en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen. Ikke bare det: Ifølge departementet kan det også bli aktuelt å overføre politikapasiteten til operatøren av den nye Tromsø-basen.

AS332L1 awsar-maskinen som ble satt inn på Florø høsten 2017 hadde tidligere vært stasjonert på Heidrun. Foto: John Erik Norstrøm

– Vi i CHC er fantastisk glade for å få denne viktige tildelingen. Regjeringen og Justisdepartementet har anerkjent viktigheten av å styrke kapasiteten på søk og redning i Nord-Norge og på Svalbard og vi tar på oss denne oppgaven med stor ydmykhet. CHC er stolte av at vårt mannskap er topptrent og blant de mest erfarne i verden, uttaler Rykhus.

Starter opp med S-92A

De skal operere med AS332L1 allværs søk- og redningshelikoptre (awsar) tilsvarende dem de i dag bruker i Florø.

CHC overtok drifta av redningsbasen i Florø 1. september 2017, og kontrakten er senere forlenget til å vare ut 2022 i påvente av at 330 skvadron skal returnere med nye AW101-helikoptre – en innfasing som er blitt forsinket.

I oppstartsfasen neste år i Tromsø kommer CHC til å sette inn Sikorsky S-92A awsar som i dag er sentrale ressurser i oljebransjens områdeberedskap.

Det kommer til å bli mye Super Puma-virksomhet nordpå. Det er to AS332L1 som Lufttransport i dag bruker på Svalbard også. Disse var gjennom en skikkelig oppgradering hos Heli-One på Sola før Lufttransport overtok beredskapen fra Airlift 1. april 2014.

Airlifts AS332C «Obelix» Bilde: Kystverket

Også i Sør-Norge har denne helikoptertypen tidvis steppet inn som vikar i redningstjenesten. Første gang dette skjedde var for ti år siden da Airlift ble leid inn på Rygge med sitt AS332C Super Puma «Obelix» (LN-OBX).

Annen hovedgirboks

Ingen av disse eldre Super Puma-helikoptrene var omfattet av flyforbudet etter Turøy-ulykken som gjaldt for AS332L2 og EC225LP/H225.

L/L1 har en annen hovedgirboks enn den som sitter i L2 og 225 og som var den utløsende årsaken til to ulykker på norsk og britisk sokkel som til sammen kostet 29 liv.

Både i Turøy-ulykken i 2016 og i ulykken med helikopteret G-REDL i Skottland i 2009 løsnet hovedrotoren som følge utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa.

I sin endelige rapport kom Statens havarikommisjon med en tilråding om å redesigne transmisjonssystemet, uten at produsenten så langt har kommet dem i møte. H225 har ikke lenger flyforbud i Norge, men denne Super Puma-modellen er tatt ut av bruk på norsk sokkel.

LO helikopterutvalg er blant skeptikerne til H225 og er tilfreds med at denne ikke skal brukes som redningshelikopter i Tromsø og Svalbard. Dette synspunktet har de også fremmet i møte med departementet i fjor.

Man trenger ikke dra så langt unna før det er mindre kontroversielt å bruke H225. Danmark og Island har «arvet» fire 225-er fra Norge. Det gjelder redningstjenesten på Grønland, som opereres av Air Greenland, med helikoptre som tidligere fløy med CHC-farger på norsk register.

Den islandske kystvakten («Landhelgisgæsla Íslands») har to H225 Super Puma-maskiner. Disse allværs søk- og redningshelikoptrene (awsar), produsert i 2010, ble operert av Bristow Norway for Equinor og Vår energi i Hammerfest fram til Turøy-ulykken.

Brukte S-61 Sea King

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, er det ingen her til lands med lengre fartstid innen drift av redningshelikoptertjeneste enn CHC.

I perioden 1970–1973 opererte Helikopter Service redningstjenesten med Sikorsky S-61 Sea King i påvente av at Forsvaret skulle overta tjenesten med sine nye Sea King-helikoptre bygget på lisens hos Westland.

Et av Lufttransports to AS332L1 Super Puma som i dag flyr for Sysselmannen på Svalbard. Foto: Eirik Helland Urke

Boka Offhore helicopters: Helikopteraktiviteten på norsk kontinentalsokkel (Bernt Charles Olsen-Hagen, 2014) gir flere detaljer: Et rentefritt lån fra Staten gjorde det mulig å installere redningsheiser i S-61N-maskinene uten altfor store kostnader. Motkravet var at helikoptrene skulle kunne rekvireres til sjøredningstjeneste for vanlig timepris.

– Fra september 1970 til april 1973 ble det fra Forus og Bodø utført 253 søk, 279 ambulanseoppdrag på land og 32 over sjø og «42 personer ble reddet fra den visse død», heter det i boka som i dette avsnittet siterer Flynytt nr. 6/73.

Selskapet har snart operert i 55 år på norsk sokkel. 19. juli 1966 gjennomførte deres S-61 LN-ORE det første «crewchange». Dessuten var det et av deres helikoptre som fløy den første oljen inn til land lille julaften 1969.

Oppdraget for Sysselmannen på Svalbard ble fløyet av Lufttransport fram til 1996, for øvrig mens dette var et datterselskap av Helikopter Service, så overtok Airlift drifta i perioden 1996-2014 før Lufttransport vant tilbake kontrakten.