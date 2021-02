CHC skal fly fra den nye redningshelikopter-basen i Tromsø

I september 2017 overtok CHC Helikopter Service driften av den offentlige redningstjenestens Florø-base.

Nå er det klart at samme selskap også skal operere den nye redningshelikopterbasen i Tromsø, som skal settes i drift i løpet av neste år.

Dette blir en felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard som siden 2014 er blitt drevet av Lufttransport med to AS332L1 Super Puma.

– Anbudskonkurransen viste at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i ei pressemelding onsdag.

Minst seks år

Kontrakten varer i seks år og har en samlet verdi på 1,86 milliarder kroner. Det er også mulig med inntil fire års forlengelse.

Ifølge departementet skal den planlagte nye basen i Tromsø skal ha tilsvarende nivå som landets øvrige redningshelikopterbaser, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap.

Teknisk Ukeblad har spurt ledelsen i CHC både i Norge og sentralt om flere fakta om den kommende kontrakten, blant annet hva slags helikoptre de skal bruke, men har så langt ikke fått svar.

Sjuende base

Tromsø blir altså en sjuende redningshelikopterbase som skal driftes parallelt med 330 skvadrons seks øvrige: Banak, Bodø, Ørlandet, Sola, Rygge og Florø. Her er Luftforsvaret i ferd med å fase inn AW101 Sar Queen som erstatter for dagens Sea King.

Ifølge departementet kan det bli aktuelt å overføre politikapasiteten til operatøren av den nye Tromsø-basen.

Det må i så fall bli fra 2024. 1. mai i fjor overtok Airlift politiets helikopterberedskap på en fireårskontrakt med sine helikoptre av typen AW169 og AS332C Super Puma. Disse står på en times beredskap, opererer fra Tromsø lufthavn og støtter Troms, Nordland og Finnmark politidistrikt.

S-92A redningshelikoptre

CHC opererer i dag flere Sikorsky S-92A redningshelikoptre som er sentrale i oljebransjens områdeberedskap og som opererer side om side med den offentlige redningstjenesten.

Faktisk var den norske redningstjenesten sivil i sin spede barndom: I perioden 1970–1973 opererte Helikopter Service redningstjenesten med Sikorsky S-61 Sea King i påvente av at Forsvaret skulle overta tjenesten med sin 330-skvadron og nye Sea King-helikoptre bygget på lisens hos Westland.

Selskapet, som i dag heter CHC Helikopter Service, har snart operert i 55 år på norsk sokkel. 19. juli 1966 gjennomførte deres S-61 LN-ORE det første «crewchange». Dessuten var det et av deres helikoptre som fløy den første oljen inn til land lille julaften 1969.