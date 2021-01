Denne kajakken kan du brette sammen og legge i bagasjerommet

De store folkefinansieringstjenestene har som resten av samfunnet vært sterkt preget av koronapandemien i 2020.

Total omsetning har økt: Kickstarter rapporterer for eksempel at rekordhøye 753 millioner amerikanske dollar er investert i deres prosjekter, hvorav 40 prosent klassifiseres som «teknologi og design».

Mer enn 7000 mennesker har investert i Looking Glass Portrait hos Kickstarter. Foto: Looking Glass Factory

Produktutvalget reflekterer omstendighetene: Hundrevis av maskeprodusenter konkurrerer om oppmerksomheten, med avanserte filtere, stemmeforsterkere og 3D-print som sikrer perfekt passform. Andre anstrenger seg for å gjøre den nye digitale hverdagen mer menneskelig og nær, med innovasjoner som The Looking Glass Portrait - en liten skjerm som skal gjøre holografisk kommunikasjon tilgjengelig for massene.

Sport og friluftsliv har vært en vinnerkategori i 2020, og tu.no har tidligere skrevet om alle de nye elsyklene som er på vei, der modeller som Reevo og Sondors eBike tar opp konkurransen med etablerte sykkelprodusenter og høyprofilerte prosjekter som Buddy X1. Noen, som Superstrata, satser på 3D-print og individuelle tilpasninger.

Sammenleggbar kajakk og padlebrett

Det har vært et sug etter innretninger som kan bidra til meningsfull aktivitet på smittevernmessig trygg avstand.

Et av prosjektene som har fått størst oppmerksomhet hos Kickstarter i 2020, heter Origami Paddler, og har hentet inn nær 4 millioner dollar fra 8600 mennesker.

Konseptet er ganske enkelt: En sammenleggbar kajakk og padlebrett i ett, som skal ta ned terskelen for å komme seg ut i friluft. Her trenger du ikke bil med takstativ - klappet sammen i tre deler får brettet plass i et vanlig bagasjerom.

Origami Padder er selvfølgelig ikke et alternativ til kajakk-toppmodeller, men et lavterskeltilbud for folk som vil komme seg ut.

Tyngre enn Packraft

Brettet er sammenleggbart og skal kunne settes sammen på ett minutt. Foto: Origami Paddler

Sist sommer tok interessen for packraft av i Norge. Packraft er en liten og lett oppblåsbar kano/båt, som gjerne veier mellom 2 og 3,5 kilo, og har en lasteevne på inntil 250 kg. Når de ikke er i bruk kan de pakkes sammen og bæres i sekken.

Fullt så mobil er nok ikke Origami Paddler, med sin vekt på 20 kilo. Til gjengjeld er det produsert med hardt skall i resirkulert plast, som skal sikre god stabilitet og slitestyrke. Og med en startpris på 279 amerikanske dollar, er Origami Paddler vesentlig mindre kostbar.

Brettet er 274 cm langt og 80 cm bredt, og sitteplassene er justerbare, med ryggstøtte. Kajakken er utstyrt 30 centimeter lange finner. Forventet levering er i mars 2021.

Opphavsmann Tim Niemier lanserte allerede allerede i 2012 et sammenleggbart padlebrett med samme navn, og videreutvikler det altså nå til også å fungere som en kajakk. Senere planlegger han å lansere et tyngre brett, for å øke stabiliteten når det benyttes som padlebrett, og et brett som er tilpasset bruk for to personer. Brettet som skal leveres i mars, anbefales ikke å bruke med last på over 104 kilo ved padling.