Smarte sykkelhjelmer kan gjøre mørke kvelder tryggere

Natt til søndag startet vintertiden. Heretter blir det tidligere lyst om morgenen, men også mørkere ettermiddager og kvelder.

Nesten halvparten av alle bilister har på et tidspunkt opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket, ifølge Trygg Trafikk.

Syklister flytter seg i høyere hastighet enn fotgjengere, og kan være vel så utsatt. Økt synlighet er én av funksjonene de nye, smarte sykkelhjelmene kan bidra med.

Under verdens største messe for forbrukerelektronikk, Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, ble det demonstrert et tosifret antall modeller med til dels overlappende, men også enkelte unike funksjoner. Enda flere har kommet på markedet i ettertid. Typisk koster hjelmene mellom 1200 og 3000 kroner.

Lumos

Vi har over tid prøvd ut en av de første smarthjelmene: Lumos. Denne hjelmen startet som et kickstarter-prosjekt og banet vei for en trend som senere har kommet med full tyngde.

Den viktigste funksjonen i Lumos er økt synlighet på veien. Hjelmen har hele 60 LED-lys integrert: 10 hvite foran, 28 røde på baksiden og 11 gule for hvert blinklys på sidene. At lysene sitter så høyt oppe, gjør dem til et viktig supplement for øvrige lys på sykkelen.

Lumos smarthjelm. Foto: Lumos

Det følger med en trådløs fjernkontroll som monteres på sykkelstyret, der man kan trykke for å aktivere blinklysene i hjelmen. Men aller best fungerer Lumos om man har en Apple Watch med Lumos-appen lastet ned: Da vil sensorene i klokka kjenne igjen håndbevegelsene dine og automatisk slå på blinklysene mens du svinger. Denne funksjonen virker dessverre ikke på Android-klokker.

Programvaren utvikles fortløpende, og en av funksjonene som har kommet til på veien, er bremselysfunksjonen, der akselerometeret registrerer når sykkelen bremser og sørger for at alle de 38 LED-lysene på baksiden av hjelmen lyser rødt.

Telefon-appen til Lumos kan også brukes til å registrere aktivitet, i Apples helse-app, Google Health eller Strava. Batteritiden varierer etter ulike lysinnstillinger, men varer i minimum tre timer.

Livall Bling

Det finnes en rekke andre smarte hjelmer som vi ikke har prøvd, men som byr på spennende funksjonalitet.

En av produsentene er Livall, som har flere smarthjelmer ute i det norske markedet, deriblant Livall Bling BH60SE, som utmerker seg med gode muligheter for handsfree kommunikasjon, samtidig som den sikrer god synlighet gjennom LED-lys.

Livall Bling BH60SE. Foto: Livall

Den har en innebygget og vindbeskyttet mikrofon og bluetooth-høyttalere som kan brukes til handsfree telefonsamtaler. Tekstmeldinger du mottar i Livalls app, blir automatisk konvertert til talemeldinger. Og hvis en gjeng er sammen på sykkeltrening, kan de kommunisere med hverandre gjennom en walkie talkie-funksjon.

Hjelmen har åtte statiske LED-lys bak, og seks som fungerer som retningsindikatorer. Disse aktiveres via en trådløs håndkontroll på styret. Ved hjelp av en 3-akset G-sensor registreres fall, og man kan programmere automatiske meldinger til predefinerte telefonnummer eller nødetater når noe uvanlig skjer.

Modellen Bling Helmet BH51 er mer tilpasset bysykling, med større lysflater og et retrodesign i stedet for den aerodynamiske tilnærmingen på BH60SE. Livall har også egne hjelmer for terrengsykling, for ski og for barn.

Magicshine MJ-898

Magicshine MJ-898. Foto: Magicshine

Magicshine MJ-898 Commuter Bike Helmet er spesialisert på å produsere lys som er sterkt nok til å hjelpe syklisten gjennom mørke gater og stier.

Et frontlys med 350 lumen styrke og 30 graders strålevinkel viser vei, mens blinklys signaliserer til omverdenen hvor du skal. Lysene kontrolleres via en fjernkontroll på styret.

Mer enn lys

Andre produsenter av smarthjelmer satser på andre funksjoner og former for sikkerhet enn lys.

Airwheel C5. Foto: Airwheel

Et eksempel er Coros Linx. Hjelmen synkroniseres ved hjelp av en Android- eller iOS-app trådløst med telefonen din. Det spesielle med denne hjelmen er at de benytter beinledningshøyttalere som sender vibrasjoner gjennom kinnbeinene og gjør at du kan høre musikk eller snakke i telefonen, samtidig som øret oppfatter hva som skjer i trafikken rundt. I likhet med Livall, har Coros Linx varslingssystem for fall, og en walkie talkie-funksjon.

KSCAT er en annen produsent som benytter beinledningsteknologi.

Lifebeams smarthjelm er optimalisert for trening: Hjelmen leser pulssignaler fra pannen, slik at man slipper å ha på pulsbelte. Den analyserer ytelsen din, sporer ruter og teller kalorier.

Airwheel C5 har et innebygget HD-kamera og et 150 graders vidvinkelobjektiv som kan ta opp video i 2K. Også denne har ulike former for bluetooth-kommunikasjon.

Hvis du vil gjøre det billigere og enklere å bli synlig: Cosmo Bike tilbyr et lys med åtte LED-punkter som kan monteres på en hvilken som helst hjelm, og betjenes fra en håndkontroll på styret. Bremselys og blinklys er en del av pakka.

De personlige behovene varierer, og produsentene begynner å bli mange. Husk å sjekke sikkerhetssertifisering på produktene – for å være trygge må hjelmene også tåle støt og slag på et nivå som oppfyller standardiserte krav.