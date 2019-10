Den største nyheten i Apple Watch 5 er også det vi har savnet mest

Apple kom i begynnelsen av i september med sin femte generasjon Apple Watch – Apple Watch Series 5. Den største nyheten er at klokken nå omsider har fått en skjerm som aldri sover. Men selv om det ikke er så mye annet nytt og revolusjonerende, er dette en så etterlengtet funksjon at vi tror veldig mange vil løpe i butikken for å skaffe seg den nyeste Apple-klokka.

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Skjerm: Ion-X glass (aluminium) eller safirglass (i versjonene i rustfritt stål, titan eller keramikk). LTPO OLED retina display med Force Touch. 448 x 368 oppløsning.

Tilkobling: Wi-fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, LTE (4G) og UMTS (3G)

Lagring: 32 GB

Prosessor: S5 64-bit dual-core

Sensorer: Elektrisk hjertesensor, optisk hjertesensor, akselerometer, gyroskop, barometrisk altimeter, GPS/Glonass, kompass, lyssensor

Vanntett: WR50 (egnet for svømming)

Batteritid: 18 timer. Høyde: 44,0 mm

Bredde: 37,8 mm

Tykkelse: 10.7 mm

Vekt: 36.7 gram Pris: Fra 5890 kroner

Vi har testet Apple Watch Series 5 en ukes tid, og det er mye vi liker med den nye klokken. Og et par ting vi ikke liker.

Selve klokken er ikke veldig forskjellig fra den forrige versjonen, Apple Watch Series 4. Den fås i to ulike versjoner: GPS, eller GPS + Cellular. Det er sistnevnte vi har testet. Det som skiller de to versjonene er at sistnevnte har støtte for mobilnett via eSIM, og dermed kan brukes til mer selv når du ikke har med deg telefonen. Du kan også ringe direkte fra klokken, uten å ha med deg telefonen.

Klokken fås som tidligere i to ulike størrelser: 40 og 44 millimeter. De ytre, fysiske målene er likt som på som forgjengeren.

Du kan velge mellom fire ulike materialer: Aluminium, rustfritt stål, keramisk urkasse og titan. Titanurkasse og keramisk urkasse er av en eller annen grunn ikke tilgjengelig i Norge, og en representant vi snakket med hos Apple kunne ikke svare på hvorfor det var slik. Det er synd, for disse materialene skiller seg litt ut – og vi tror mange ville ha valgt dem hvis de kunne. Titan-versjonen er kanskje undertegnedes favoritt. Aluminium er det letteste materialet (36,5 gram), mens rustfritt stål er tyngst (47,8 gram).

Via Apple Watch Studio kan du sette sammen en hvilken som helst kombinasjon av urkasser og reimer i ulike materialer. Dessverre er ikke keramikkurkasse og titan tilgjengelig i Norge.

Apple Watch fås i ulike prisklasser, og en av de tingene som skiller de dyreste klokkene fra de billigste, er hva slags glass som er brukt i dem. Aluminiums-modellene kommer med såkalt Ion-X-glass, som tilsvarer Gorilla-glass og lignende som ofte brukes i mobiltelefoner. Klokken med urkasse i stål, titan eller keramikk kommer med safir-glass, som er enda sterkere og mer sikkert mot riper.

Nytt av året er at du nå har mulighet til å bestille en hvilken som helst kombinasjon av urkasse og reim når man kjøper klokken direkte fra Apple. Det finnes også enkelte spesialutgaver av klokken, blant annet i samarbeid med Nike. Nytt av året er Apple Watch Hermès, men den er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Den store nyheten: skjermen

Tidligere utgaver av Apple Watch har hatt en skjerm som automatisk skrur seg av, og våkner opp igjen i det du løfter opp armen eller tapper lett på skjermen med fingeren. Dette har vært en av de virkelig store ulempene med Apple Watch – og mange andre smartklokker – sammenlignet med en skikkelig klokke. Mange av de beste treningsklokkene på markedet har skjermer som alltid er på, selv om dette gjerne har vært skjermer som ikke ser like flotte ut – fordi det er strømgjerrige såkalte «transreflektive» skjermer laget for klokker der batteriet skal holde i opptil flere uker mellom hver lading.

OLED-skjermen fungerer veldig godt selv i sollys. Foto: Kurt Lekanger

I Apple Watch Series 5 dempes lysstyrken på skjermen, men den skrur seg aldri helt av – med mindre du velger det selv i innstillingene. Fordelen er at du kan kaste et blikk bort på klokken for å se hvor mye den er – uten å måtte løfte på armen.

Skjermen går ganske langt ut i kantene, og siden det er en OLED-skjerm er det som skal være svart, helt svart – dermed ser du nesten ikke hvor skjermen slutter og rammen rundt skjermen overtar.

Du kan velge mellom et stort antall ulike urskiver, også noen som har kommet med den nye versjonen av operativsystemet som kjører på klokken, Watch OS 6. Alle urskivene har en lys variant og en «dempet» og mørk variant som skrur seg på når klokken ikke er i bruk. Siden det er en OLED-skjerm er det kun de pikslene som er i bruk som bruker strøm – og jo mer mørkt eller svart som er på skjermen, jo lavere er strømforbruket.

OLED-varianten som brukes i Apple Watch Series 5 er en ny strømsparende variant kalt LTPO – Low Temperature Poly-silicon and Oxide display. Ifølge Apple gjør denne teknologien at oppfriskningsfrekvensen til skjermen kan justeres dynamisk etter behov mellom 1 Hz og 60 Hz, noe som gir lavere strømforbruk. Bedre strømstyring og lyssensor som justerer lysstyrken til skjermen avhengig av omgivelsene, bidrar også til lavere strømforbruk enn før.

På høyre side finner du det runde hjulet («kronen») som brukes til å navigere i menyer og apper. Hvis du skal gjøre en EKG-måling, gjøres det også ved å holde fingeren på kronen. Foto: Kurt Lekanger

Batteritiden er oppgitt til 18 timer, som er det samme som fjorårets modell. Så selv om skjermen er på hele tiden, skal altså batteritiden være den samme. Undertegnede opplevde imidlertid at batteriet ofte gikk tomt halvveis ut i dag to – mens det med Series 4-klokken (med 4G) holdt å lade batteriet annenhver natt. Jeg er usikker på hva det skyldes, men det betyr i hvert fall at du må belage deg på å lade hver natt. Lader du om natten (noe antagelig brannvesenet ikke vil anbefale) mister du muligheten til å få målt hvilepulsen din om natten.

Kompass og desibel-måler

Kompasset er en av nyhetene i 5. generasjon Apple Watch. Foto: Kurt Lekanger

I tillegg til alltid-på-skjerm, har det også skjedd ting på innsiden av klokken. For det første er lagringskapasiteten økt fra 16 til 32 GB. Den nye Apple S5-brikken som sitter i klokken inneholder en tokjernes 64-bit CPU. Dette skal imidlertid være den samme som i S4, som sitter i forrige Apple Watch. Ytelsen skal være identisk som S4, ifølge tester utviklere har gjort i utviklerverktøyet Xcode. I spesifikasjonene sammenligner også Apple S5 med S3 (ikke S4), og sier den er dobbelt så rask som S3. De sa akkurat det samme da S4 ble lansert i fjor.

Det er litt spesielt at Apple bruker et helt nytt navn på prosessoren, hvis den skal være den samme som før. Men siden S5 er en elektronisk krets som ikke bare inneholder selve CPU-en, men også andre komponenter, en ny skjermkontroller og blant annet et nytt magnetometer (kompass) er det kanskje det som er årsaken til at de har gitt den et nytt navn.

Kompasset ledsages av en tilhørende app som viser deg himmelretningen. Du kan enkelt sette en marsretning, og da vil du hele tiden kunne se om du beveger deg i riktig retning. Kompasset viser også hvor bratt det er (stigning), høyde over havet, samt nøyaktig GPS-posisjon. På enkelte av urskivene kan du legge inn kompasset som en «komplikasjon», slik at du raskt kan se hvilken retning beveger deg mot uten å måtte åpne kompass-appen.

Apple Watch Series 5. Foto: Kurt Lekanger

Ellers har klokken den samme optiske pulsmåleren som på forgjengeren. Den kan måle pulsen din kontinuerlig gjennom døgnet – eller når du bruker enten Apples egen treningsapp eller treningsapper som for eksempel Strava eller Runkeeper.

Watch OS 6

Mens kompasset er unikt for Apple Watch Series 5, er det også en del nyheter som er knyttet til Watch OS 6 – og som dermed altså vil være tilgjengelig på tidligere utgaver av Apple Watch.

Støymåleren er ny i Watch OS 6. Foto: Kurt Lekanger

En slik nyhet er at klokken nå kan måle støynivået over tid, og varsle deg hvis støynivået overskrider anbefalte verdier. Den nye støy-appen bruker mikrofonen i klokken til å gjøre målinger med jevne mellomrom, og kan varsle hvis det samlede støynivået over tid er for høyt. Støymåling kan også legges til på urskivene.

En ny app kan måle menstruasjonssyklusen, og vise antatte tidspunkter for neste menstruasjon og fruktbare periode. Undertegnede har av naturlige årsaker ikke hatt mulighet til å teste denne funksjonen selv.

En ny lydbok-app lar deg synkronisere bøker fra Apple Books. Kobler du hodetelefonene dine til klokken kan du dermed høre på lydbøker fra klokken – selv om telefonen din ligger hjemme.

For de som savner 80-tallets kalkulator-klokker, nevner vi også at du har fått en ny kalkulator-app. Denne har en praktisk tips-funksjon som lar deg taste inn et beløp, ønsket tips (for eksempel 10 %) og hvor mange personer dere er som skal dele på regningen. Så regner klokken ut hva hver av dere må betale.

Treningsfunksjonene har blitt litt forbedret, og det er nå blant annet en egen fane i Aktivitet-appen på iPhone som viser trender og gjør det enklere å følge med på egen progresjon. Der får du også råd om hva du kan gjøre for å forbedre progresjonen.

Kalkulator-appen er kjekk å ha. Foto: Kurt Lekanger

Ellers nevner vi at Watch OS 6 nå gir deg mulighet til å installere apper direkte på klokken, i stedet for å måtte gjøre det via telefonen. Du kan også bruke Siri til å søke etter apper.

Konklusjon

Apple Watch Series 5 er ingen stor oppgradering fra Series 4 – men en skjerm som alltid er på vil være en god nok grunn for mange å oppgradere. Har du Series 3 vil du også få bedre ytelse, mens de som har Series 4 i dag ikke vil merke så veldig stor forskjell mellom den og den nye modellen.

Skal du kjøpe deg en smartklokke, er Apple Watch Series 5 helt klart en av de mest brukervennlige og gjennomførte klokkene som er å få tak i. Den er mest nyttig som en informasjonsskjerm som gir deg varslinger fra telefonen – og selvfølgelig lar deg vite hvor mye klokken er. Det begynner å bli mange gode apper tilgjengelig, selv om de fleste ting nok utføres best på mobiltelefonen.

Til trening og helse har klokken mye bra ved seg, som kontinuerlig pulsmåling, varsling ved fall (med mulighet til å automatisk ringe nødnummeret), samt EKG-funksjon. Apples egen treningsfunksjon er helt grei – og vil nok fungere bra for de fleste. Da samles treningsdataene i helse- og aktivitetsappene på iPhone. Dessverre er det ingen enkel måte å eksportere disse dataene over til andre treningsapper. Nesten alle andre treningsapper, som Strava, Runkeeper og Endomondo, støtter at du kan eksportere treningsøkter i for eksempel .tcx- eller .gpx-format – og dermed flytte treningen din over i en ny app, hvis du på ett eller annet tidspunkt skulle ønske å bytte. Men du kan vurdere å gjøre som undertegnede, og heller bruke for eksempel Strava-appen til Apple Watch – og skru av Apples treningsfunksjoner.

Er det treningsfunksjoner som er viktigst for deg, vil nok en treningsklokke fra for eksempel Garmin eller Polar være et vel så bra alternativ. Da får du klokker som er bedre til trening, men dårligere som tilleggsutstyr til iPhone – slik Apple Watch først og fremst er. En av de beste treningsklokkene på markedet nå er Polar Vantage V, som du kan lese en test av her.

Vi likte

God skjerm som alltid er på

Enkel å bruke

Alltid på nett – selv uten telefon

Mange gode apper fra både Apple og tredjepart

Vi likte ikke