Nå får TVene 8K, AI-basert prosessor og langt høyere lysstyrke

Berlin: Det er 50 år siden Samsung produserte sitt første sorthvitt TV-apparatet. Nå er de størst i verden. Og det renner på med ny teknologi og nyheter.

Oppløsning i 8K

Uansett hva vi måtte mene om behovet for mer oppløsning, 8K kommer og Samsung er i front. Andre produsenter som Sharp har jobbet med dette lenge, men i fjor begynte Samsung for alvor og de mener behovet for den nye oppløsningen er der. Det blir rett og slett bedre sier de, og her på IFA kan alle få se at det tilsynelatende stemmer.

Det er ikke masse 8K-materiale som kan spilles av. Knapt noe, men det kommer. Sommer-OL i Tokyo vil produseres i 8K neste år, og strømmetjenester lukter litt på formatet. Det som virkelig driver dette nye oppløsningstrenden er intelligent oppskalering. Og selvfølgelig produsentenes behov for å kaste ut ostebiter til oss forbrukere.

I fjor lanserte Samsung en ny prosessor for å skalere og optimalisere 8K. I årets modeller er den og programvaren forbedret. Jo mer du ser på TV, jo bedre fungerer den AI-baserte oppskaleringen i de nye modellene. De lærer etter hvert.

Bedre innhold

Strømmeselskapet Rakuten TV var på scenen under Samsungs pressekonferanse og erklærte at vil jobbe for å få mer 8K innhold de kan distribuere til forbrukere med de mest høyoppløste TV-ene. De har hele 48.000 filmer i arkivet og jobber for å få flest mulig i høyest mulig oppløsning og med HDR 10+ koding, som gir mye bedre dynamikk og rikere farger.

Den store nyheten fra Samsung er den nye utgaven av prosessoren som kom i fjor. Alle QLED får en, og det betyr at selv TV-er med 4K kan oppskalere innholdet med den AI-baserte prosessoren. De som ser innhold fra NRK, som sender i 720 p, vil bli positivt overrasket over resultatet, men spesielt lavoppløst innhold fra YouTube blir imponerende forbedret. Prosessoren gjør en svært god jobb ikke bare med selve oppskaleringen, men også med å fjerne pikselstøy.

På IFA lanseres nå 55 tommer i 8K, og den føyer seg inn i rekken modeller som består av 65, 75, 82 og 98 tommer. Alle disse har fått et nytt LCD-panel som gir vesentlig bedre innsynsvinkel og sortnivå.

Fremtiden til micro-LED er stor, sier Samsung, og peker på teknologien som i fremtiden kanskje vil erstatte den de kaller QLED. Den nye teknologien er tilgjengelig for de som vil ha. På Harrods i London har selskapet etablert et eget utstillingssenter. Vi tipper at prislappen på en slik begrenser markedet til en promille av en promille.

Fred med Apple

Nye TV-er handler ikke bare om maskinvare. Det handler også om å vinne innholdskampen. Samsungs gamle krangel med Apple var ikke tema for pressekonferansen. Tvert imot lover Samsung å være først ute med Apples nye innholdstjeneste, når den kommer til høsten.

De er også begeistret for hva Amazon Prime gjør i Storbritannia. Der får folk tilgang til Premier League-fotball i 4K. Enda bedre blir det når en av de nye 8K TV-ene kan skalere oppløsningen. Men slike høyoppløste opplevelser får ikke vi i Norge, i hvert fall ikke ennå.

TV-kundene vil ha stadig mer skjermareal. Ikke minst i Norge, men også i mange andre markeder. Samsung forteller at av alle som kjøper en 75 tommers TV så velger hele 60 prosent en modell fra selskapet. Jo større skjermen er, jo mer synlig blir fordelen når man har en 8K-modell med den nye prosessoren.

Lysstyrke

Samsung har drevet en voldsom jakt på mer lysstyrke. Spesielt fordi dette er et område hvor OLED ikke kan følge etter. Årets toppmodeller vil nå et rekordnivå på utrolige 5000 Nits.

Etter at Huawei har satset voldsomt på AI, annonserer Samsung nå at de bygger opp en kraftig satsing på AI i England hvor de inviterer de beste, forhåpentligvis ekte intelligente, forskerne i verden.

Galaxy Fold kommer

Nå starter også salget av den mye omtalte brett-telefonen Fold. Først i Korea, så senere i noen andre markeder som Frankrike, men det er neppe lenge før vi ser den her på berget. Både Huawei og Samsung har slitt med mekanikken i de nye brett-telefonene. Samsung måtte trekke tilbake testtelefoner de hadde sendt til journalister da skjermen sprakk. Huawei jobber videre med det veldig finmekaniske hengslet på sin utgave.

Selskapet har også lansert 5G-utgaver av Galaxy 10. Samsung hevder at de nå har flest 5G-kapable telefoner på markedet. Vi får se hvordan dette går når Huawei lanserer sin Mate 30 i Asia. Her har de en ny prosessor med innebygget 5G, og kineserne har vist at de støtter den hjemlige produsenten som har fått sitt å stri med etter angrepene fra USA.