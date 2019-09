Nordmenn kjøper flere fitness-klokker enn noen gang. Nå er en ny versjon klar fra markedslederen

Nylig kunne Stiftelsen Elektronikkbransjen fortelle at salget i første halvår av aktivitetsarmbånd økte fra 360.000 til 440.000 enheter, mens smartklokkesalget økte fra 355.000 til 360.000 enheter. Det er til sammen nesten 800.000 enheter. Kanskje nærmer det seg et par millioner på årsbasis, siden vi tradisjonelt kjøper mer andre halvår.

Ny Versa

Fitbit er markedsleder. De var tidlig ute og har fulgt opp med nye produkter. Nå kommer en ny versjon av Versa-smartklokken, som opprinnelig ble lanserte i fjor. Med en pris som holder seg på 1990 kroner får Versa 2 noen forbedringer som gjør dette til et tilsynelatende bedre kjøp.

OLED

Mens Versa hadde en LCD-skjerm, får 2-eren en OLED-skjerm som forhåpentligvis vil være bedre i sollys. Fordi OLED bare bruker strøm i de pikslene som lyser opp, er det nå mulig å velge «Alltid på». Da er man ikke avhengig av å gjøre visse bevegelser med håndleddet, som ikke alltid fungerer, for å se skjermen. Ulempen er at det halverer batterilevetiden, eller enda verre. Fitbit oppgir levetiden til å være mer enn 4 dager.

Skjermen fortsetter nå til kanten i bunnen av klokka, hvor det før var en Fitbit-logo. Hele den firkantede klokka har fått et mer avrundet design og minner nå enda mer om Apples iWatch.

Avansert sensor: Pulssensoren til Versa 2 er avansert nok til å kunne brukes til relativ måling av oksygen i blodet i en kommende oppgradering av programvaren. Foto: Fitbit

Tale fungerer ikke på norsk

Det å fange opp talelyd er også en nyhet og gjør at man kan bruke Amazon Alexa. Problemet er selvfølgelig at Alexa ikke finnes på norsk. Fitbit har ikke annonsert noen støtte for Googles taleassistent som fungerer på norsk. Dermot er det mulig å buke Googles stemme til tekst-funksjon for å diktere inn tekstmeldinger.

Smartklokka har fått en ny prosessor som er kjappere, og som sammen med OLED-skjermen skal gi litt mindre strømforbruk.

Programvare

Fitbit er flinke til å oppgradere programvaren. Både på enhetene og den du har på smartmobilen. Nå kommer en ny utgave som introduserer ny og forbedret funksjonalitet. Den blir ikke forbeholdt Versa 2, men vil kunne brukes på alle tidligere modeller også.

En av funksjonene som får en overhaling er måten enhetene måler søvn på. Ved å bruke puls og bevegelses-sensorene mer effektivt, får man en detaljert oversikt over nattens søvn. Du vil se hvor lenge du har sovet og hvor mye av søvnen som var dypsøvn og REM-søvn. Det er et grunnlag for å gi søvnen en karakter – som igjen skal gi grunnlag for å forbedre søvnen. Ifølge Fitbit vil brukerne som hører på råd, som å legge seg litt tidligere, kunne få mer enn 10 minutter mer søvn.

Sleep score: Den nye programvaren, som ikke er begrenset til Versa 2, vil gi brukerne en svært god oversikt over søvnen. Foto: Fitbit

Soveprogramvaren skal også hjelpe til med å avsløre mer alvorlige tilstander. 80 prosent av de som lider av søvnapné, vet ikke om det.

Vekker deg bedre

Bedre søvnmåling gir også mulighet til å vekke deg mer skånsomt. Når du stiller inn vekkefunksjonen på et klokkeslett så vil klokka i en halv time før du skal vekkes, analysere måten du sover på. Da vil den prøve å unngå å vekke deg når du er i dypsøvn, men heller finne et punkt hvor du sover lett. Det gjør det mye mer behagelig å stå opp, selv om du vekkes litt før du hadde planlagt.

Versa 2 har som forgjengeren en avansert pulsmåler på undersiden. Fitbit jobber med å utnytte den bedre. En ny variant av programvaren vil bruke LED-lysene til å måle det relative oksygennivået i blodet.

Fitbit premium

Selskapet lanserer nå en ny tjeneste som skal gi brukerne mye mer detaljer rundt egen helse og fysiske form. Her kan man til og med skrive ut helserapporter og ta med til legen, som kan se hvordan puls, søvn og andre parametere har vært gjennom en tidsperiode. Brukerne får også en slags personlig trener som kommer med råd og veiledning, og som jobber 24/7.

Men dette er selvfølgelig ikke gratis. De som kjøper et Fitbit-produkt får en uke gratis, men deretter koster det 109 kroner i måneden eller 849 kroner i året.

Konkurransen øker

Fitbit er ikke alene om å lansere nye smartklokker. Polars Vantage M er nok en særdeles tøff konkurrent, som mange av de fysisk aktive vil foretrekke. Den koster noen hundrelapper mer, men har innebygget GPS, noe Versa 2 ikke har. Den er avhengig av mobilen for å vite hvor den er.

Samsung kommer veldig snart med Galaxy Watch Active 2, men til en vesentlig høyere pris. Den kan det meste som de andre kan, men den kan også skilte med en avansert hjertesensor og EKG som kan fortelle deg hvordan hjertet fungerer. Den funksjonen er ikke tilgjengelig fra start, for når det er snakk om så avansert medisinsk sensorikk må myndighetene inn og godkjenne først.

Det var for øvrig Apple som var først ute med EKG i Apple Watch Series 4. Det er heller ikke lenge til vi får se hvilke nyheter som kommer i Apple Watch Series 5.