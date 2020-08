Digital hare skal hjelpe deg å løpe raskere

I det siste har det skjedd litt på teknologifronten innen løping:

Løpesko med karbon og såler så høye at de nærmest fungerer som en fjær, bidrar til å smadre rekorder, og har ført til innstramninger i regelverket for konkurranseløping.

Under Impossible Games fikk blant andre Therese Johaug mye oppmerksomhet for å løpe med en såkalt «lyshare» - eller «wavelights» - et lys inni listen langs friidrettsbanen som beveger seg i den farten utøveren ønsker å holde.

Nå tar teknologien oss enda et steg videre, og kan bli allemannseie, gjennom løpebrillene Ghost Pacer, som utvikles i Seattle og som nå er fullfinansiert via folkefinansieringsnettstedet Kickstarter.

– Friidrett er jo egentlig en steinalderidrett, men vi forsøker å følge med på ny teknologi så godt vi kan, sier Erik Sakshaug, som er fagansvarlig for mellom- og langdistanseløping i Norges friidrettsforbund.

Utvidet virkelighet

Ghost Pacer benytter «augmented reality» (AR) - eller «utvidet virkelighet» på norsk. Med AR blokkerer man ikke for vanlige synsinntrykk, men legger et lag med digitalt innhold oppå. I dette tilfellet handler det om å projisere en holografisk løper foran seg.

Therese Johaug fikk mye oppmerksomhet for å benytte den nye teknologien kalt «lyshare» eller «wavelights» under «Impossible Games». Foto: NTB Scanpix

Denne figuren er din fartsholder, og du ser på avstanden til avataren om du ligger foran eller bak skjema for målet du på forhånd har lagt inn.

I prinsippet ikke helt ulikt Therese Johaugs tilnærming under Impossible Games: Johaug ville ha løpt på 31.50 om hun fulgte hastigheten til lyset. Det målet klarte hun med god margin, og klokket inn til personlig rekord på 31.40,67.

– Ulempen med «wavelights» er at løperen må ha noe av oppmerksomheten rettet mot lista. Sånn sett kan fartsrapportering i brillene ha noe for seg - det gir mulighet for et mer naturlig synsfelt, kommenterer Erik Sakshaug.

– Nøyaktigheten blir avgjørende

Ghost Pacer blir markedsført som din holografiske løpepartner - en digital figur du kan måle krefter med selv når du er alene på stien.

Ved hjelp av GPS, og en egenutviklet treghetsmålenhet (IMU) med akselerometre og gyroskoper, hevder produsenten at du skal få realistisk konkurranse fra avataren. Programvaren tar blant annet hensyn til stigninger i terrenget, og stopper du for et rødt trafikklys, stopper også avataren.

– For toppidrettsutøvere er det helt avgjørende at nøyaktigheten er på topp. For kortere distanser vil det også være ønskelig å kunne variere rundetider, mens det for lange løp og til mosjonsbruk nok kan ha mye for seg bare med en jevn snittfart, sier Sakshaug i friidrettsforbundet.

Produsenten av Ghost Pacer lover at avvik ikke skal overstige to sekunder på en løpetur under normale forhold, men tar forbehold om at GPS-basert posisjonering ikke er 100 prosent nøyaktig overalt.

Veier 90 gram

Du kan også velge å få sanntids statistikk fra løpeturen projektert i brillene. I dette moduset varer batteriene i seks timer, mens det med avatarvisning kun holder i to timer. Noe av grunnen til at batteritiden ikke er bedre, er at de har prioritert å holde vekta nede, og første utgave av brillene veier 90 gram. Disse har ingen lydkomponenter. Produsenten hevder at brillene skal tåle regn og vannsprut, men foreløpig er de ikke IP-klassifisert.

Brillene veier bare 90 gram. Foto: Ghost Pacer

Når brillene blir levert til de første kundene, skal det følge med en gratis app for Android og iOS, hvor brukerene kan programmere inn ruter og legge inn personlige data. Det legges opp til en full integrasjon mot Strava, slik at du kan konkurrere mot andre brukeres rekorder, og en pro-utgave av brillene skal kunne kobles mot pulsmålere. Brillene fungerer uten at du har med en mobiltelefon. I første omgang kommer pakka med ti ulike avatarer.

Ghost Pacer har samlet inn mer enn fire ganger finansieringsmålet på 25.000 dollar, men utviklingen pågår fortsatt fram mot leveranse, og som vanlig på dette stadiet i Kickstarter-prosjekter gjenstår noen spørsmål og svar. Teknisk Ukeblad har rettet en henvendelse til produsenten for å få flere tekniske detaljer, og vi vil oppdatere artikkelen når dette kommer.

Brillene koster 229 dollar i standardutgave og 249 for pro-utgaven som får utvidet funksjonalitet i appen.

PS: For et par uker siden fikk vi demonstrert beslektede AR-visninger i navigasjonssystemet til Volkswagen ID.3 1st. Det gjorde inntrykk.