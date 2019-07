Den enorme 12 MW-turbinens hjerte er klar til levering

I begynnelsen av året fortalte General Electric om sommerens byggeplaner for Haliade-X – verdens kraftigste vindkraftverk på 12 MW. Nå melder bedriften at den første nacellen allerede er klar til levering fra Saint-Nazaire i Frankrike til Nederland. Vindkraftverket er konstruert for havet, men i løpet av fem år skal det første eksemplaret utprøves i Rotterdam havn.

Hele kraftverket kommer til å måle 260 meter fra vannoverflaten til vingespissen, og bildet av navet og maskinhuset gir en viss følelse av de enorme dimensjonene. Selv de 107 meter lange vingene kommer til å produseres i Frankrike av datterselskapet LM Windpower, i en ny fabrikk i Cherbourg. Rotoren får en diameter på 220 meter, noe som er like høyt som Golden Gate-bruas pyloner over vannoverflaten.

Jobber hardt for leveranser

Senere i år skal nacelle nummer to leveres til et testanlegg i britiske farvann, utenfor Blyth, og GE er sikre på at riggen deres kommer til å bli sertifisert en gang i løpet av neste år. For å begynne å hente inn igjen de milliardene som man har pløyd ned i utviklingen og sikre posisjonen sin offshore, jobber bedriften nå hardt for at kundene skal kunne få levert de første eksemplarene av Haliade-X innen to år.

GE Renewable Energys store havvindmølle blir nesten like høy som Eiffeltårnet. Illustrasjon: GE Renewable Energy.

«Vi ligger an til at vi i løpet av kort tid vil kunne starte med kommersialiseringen av dette nye produktet. Når vi har fått typesertifiseringen på plass, kommer vi til å være klare til å sette i gang en masseproduksjon og sende ut de første kommersielle enhetene rundt midten av 2021. Halade-X 12 MW er et svært spesielt og strategisk prosjekt for GE», sier administrerende direktør John Lavelle ved GE Renewable Energy Offshore Wind i en pressemelding.

Kjøpte Alstom i 2015

Bedriften var allerede den største leverandøren av landbaserte vindkraftverk, men i og med oppkjøpet av franske Alstom 2015, tok GE et stort sprang framover på det offshore-baserte markedet. To viktige prestasjoner har vært vindkraftparken Block Island utenfor New York på 30 megawatt, samt tyske Merkur Offshore.

I Nordsjøen skal 66 eksemplarer av deres Haliade 150, på 6 MW, til sammen levere 396 MW. Anlegget skal gi grønn strøm til en halv million hjem. Men Haliade-Xs energiproduksjon kommer likevel til å danke ut småsøsknene i Nordsjøen. Kjempen kan generere 67 GWh per år, og klarer helt på egen hånd å forsørge 16.000 europeiske hjem.