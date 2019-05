Vattenfall satser på gigant-turbiner til havs

Den heter Haliade-X, er 12 MW stor, og lages av General Electric. I full produksjon vil hver vindturbin kunne levere 67 GWh elektrisitet. Det er nok strøm til forsyne 16.000 europeere med strøm, eller hele Hønefoss by. Vattenfall er det første energiselskapet som satser på gigantmøllene.

– Samarbeidet med GE Renewable Energy gjør oss i stand til fortsatt å være ett skritt foran i utvikling av vindturbin-teknologi, sier Gunnar Groebler, sjef for Vattenfalls vindkraftsatsing, i en pressemelding.

260 meter høy

Målet er masseproduksjon av turbinen innen 2021, en prototype settes opp i Rotterdam i sommer.

– Størrelsen og ytelsen til Haliade-X 12MW vil bidra til å utvikle konkurransefortrinnene til offshore vind ytterligere, sier Groebler.

Rotorbladene vil bli de største som noen gang er produsert, 107 meter lange. Rotoren får en diameter på 220 meter, mens tårn og blad til sammen blir 260 meter høyt. Ifølge GE har Haliade-X en kapasitetsfaktor på hele 63 prosent, 5-6 prosent mer enn hva som er vanlig på andre offshore vindkraftverk, og doblet så mye som på vanlige norske vindkraftverk på land.

– Hver lille prosentvise økning av kapasitetsfaktoren representerer 7 millioner dollar i økte inntekter for våre kunder i løpet av møllens levetid, skriver GE i en pressemelding.

60 prosent av markedet for offshore vindturbiner kontrolleres i dag av Siemens Gamesa og Vestas. Nesten alle de store havvindparkene som settes opp i Europa i dag, bruker turbiner fra disse to leverandørene. Men med Haliade-X har GE alvorlige planer om å utfordre de to storleverandørene. De nye turbinene utvikles og bygges hovedsakelig i Frankrike. Skallet som omgir turbinen produseres i GE sin fabrikk i Saint Nazaire, vest for Nantes, mens bladene produseres i en fabrikk i Cherbourg.

For å kunne hevde seg i konkurranse med blant annet Siemens og Vestas gjorde GE i januar grep for å integrere fornybart, nettutbygging og energilagring i en egen enhet, kalt GE Renewables.

Vattenfall vil bli fossilfri

Men om det er stor konkurranse er stor mellom turbinprodusentene, er den ikke mindre mellom energiselskapene som bygger og driver vindparkene. Med samarbeidet med GE, håper Vattenfall å vinne en fordel i de framtidige anbudsrundene i Europa og USA.

Fakta: Haliade-X Verdens største vindturbin (12 MW)

Produseres av GE.

Rotordiameter: 220 meter.

Lengde per blad: 107 meter.

Kapasitetsfaktor: 63 prosent.

Gross AEP: 67 GWh.

– Vindenergi er et området der vi investerer stort, og vi ser også en økning i avkastningen, opp fra 1 milliard svenske kroner i første kvartal 2018 til 1,5 milliarder i første kvartal 2019, sa administrerende direktør, Magnus Hall, under presentasjon av kvartalsrapporten 16. mai.

Vattenfall har allerede en vindkraftportefølje på 3 GW. Dette inkluderer verdens første subsidiefrie havvindpark, den 750 MW store Hollandse Kust Zuid 1 og 2 i Nederland, et prosjekt Vattenfall vant på bekostning av blant andre Equinor.