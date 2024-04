Rystad Energy: Folk har ikke tatt inn potensialet til solkraft

Solceller og batterier kan være omveltende teknologi som kan endre hele energibildet og revolusjonere det slik mobiltelefonen revolusjonerte kommunikasjon, mener Jarand Rystad i Rystad Energy.

I et intervju med Aftenposten sier han at han ikke tror folk har tatt inn hvor stort potensialet er.

Det ble installert 76 prosent mer solenergi i fjor enn året før, og halvparten ble bygget i Kina. De nye energiteknologiene vil utkonkurrere fossil energi, mener Rystad.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Spennende å jobbe med løsninger som har en direkte og målbar effekt på miljøet

Rystad Energy har analysert hvilket potensial ulike teknologier har til å erstatte fossil energi, og resultatet er at det er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,6 til 1,9 grader.

Fortsatt behov for norsk gass

Det er i hovedsak solceller, batterier, karbonfangst og -lagring og elbiler som vil være driverne. For Norge er den gode nyheten at det vil være behov for gassen vi produserer.

Solenergi kombinert med batterier vil kunne konkurrere med tradisjonelle kraftverk og vil bare bli billigere. Rapporten viser at solenergi er energiformen som vokser raskest.

Selv om det er behov for fossilgass også i fremtiden, vil produksjonen på norsk sokkel reduseres over tid. Dette er fordi etterspørselen over tid vil gå ned i Europa.

Analytiker Jenny Chase i Bloomberg New Energy Finance sier til Aftenposten at de fleste analyser peker på det samme som Rystad Energys rapport, men at hun ikke er like optimistisk fordi utviklingen av karbonfangst og -lagring går sent.