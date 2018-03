Planlegger havvindmølle som er over to ganger så høy som Oslo Plaza

Amerikanske GE annonserte torsdag at de planlegger å bygge verdens største havvindmølle. Den skal bli mer enn to ganger så høy som det som i dag er Norges nest høyeste bygning, Oslo Plaza i Oslo.

Nyheten betyr at selskapet nå tar opp kampen mot danske Vestas Wind System AS og tyske Sevion SA, som allerede er med på et teknologisk kappløp mot den største, letteste og mest effektive turbinen som de håper skal gjøre vindkraft subsidiefri.

(For abonnenter) Større og større: Vi ser allerede subsidiefrie havvind-prosjekter

Haliade X

Turbinen, som skal hete Haliade X, og skal kunne produsere 12 megawatt. Det gjør den betydelig større og kraftigere enn de turbinene som ellers har blitt lansert til dags dato. Det som man nå har ventet på er turbinene på 10 megawatt.

Tidligere i uka spådde Sofie Jebsen, visepresident for strategi og utvikling i Fred. Olsen Ocean, i et intervju med Teknisk Ukeblad at nettopp kappløpet mot en subsidiefri havvind-kraft ville presse fram 10 megawatts-turbiner innen 2024.

Jebsen pekte da på vindkraftutbyggerne Ørsted og EnBW som har vunnet utbyggingsauksjoner på utbygging av tre vindparker på et subsidiefritt nivå i 2024-25.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Turbinen Haliade X skal ha 12 megawatts kapasitet og være klar i 2021. Foto: GE Renewable Energy

– Her har en av forutsetningene vært at møllene blir større. Grunnen til dette er at utbyggerne av vindparkene må klare å bygge ut på de prisene de har budt seg inn på. De har her forutsatt større turbiner og lave renter, og nå som rentenivået går opp må turbinene blir større for at regnestykket deres skal henge sammen.

For abonnenter: En rivende teknologisk utvikling

– Vil brue år på å ta oss igjen

Men for GE er det det ikke nok å komme med den største.

– Vi vil være markedsledende, sier administrerende direktør for GE Reneable Energy i et intervju.

Haliade X Effekt 12 MW

Rotordiameter 220m

Vingelengde 107m

Rotorareal 38,000 kvm

Høyde 260m

Årlig produksjon 67 GWh

Han mener at turbinen vil være så mye større enn det de andre aktørene kan få på markedet at de vil trenge flere år på å ta dem igjen.

Senvion har sagt at de arbeider med en 10 megawattsturbin. Og Vestas har i samarbeid med Mitsubishi laget den største turbinen som i dag faktisk spinner: 9,5 megawatts prototypen er installert i Danmark.

– Det er ingen tvil om at det er et kappløp i markedet, sier teknologisjef i Vestas, Torben Larsen til The Wall Street Journal.

6MW-versjonen finnes allerede

Haliade X, bygger på et fransk design, som GE tok over i et oppkjøp i 2015, ifølge Ingeniøren.

Det er en turbin uten girkasse, en oppgradering av den 6 megawattsturbinen som i dag er installert på den første og så langt eneste havvind-parken i USA, Block Island Wind Farm utenfor Rhode Island.

Den nye vindmølla skal ha vinger på hele 107 meter. Det betyr at de blir 32 meter lenger enn bladene på Statoils Hywind Skottland, for eksempel.

I Europa mente de ideen var sprø: Nå leverer teknologien strøm til 20.000 britiske hjem

Kapasitetsfaktor: 63 prosent

Den skal også kunne produsere 67 GWh årlig. Og samtidig hevder GE at turbinen vil få en kapasitetsfaktor på 63 prosent. Altså mener de at mølla kan drive på full kapasitet i 63 prosent av de mulige 8760 timene i året. Det ville i så tilfelle gi den bedre kapasitetsfaktor enn noe som er installert i Norge for øyeblikket.

GE har ikke gitt noen informasjon om hvordan de skal oppnå det.