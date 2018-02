Her er de tre viktigste trendene for vindkraft

Hva blir de viktigste trendene innen fornybar energi i 2018? Les første sak i serien: – Dette er de fem viktigste fornybar-trendene i 2018 Statoils direktør for innovasjon og strategi i NES (New Energy Solutions), Sonja Chirico Indrebø: – Selv om man kan spå - så kan man ikke regne med en slik kostnadsreduksjon Utlånsdirektør industri og miljøteknologi i Eksportkreditt, Ivar Slengesol: Denne grafen har mer å si for nye investeringer i f