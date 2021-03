Bilprodusentenes planer for 2030: Noen blir helelektriske, andre tviholder på forbrenningsmotoren

Elbilene kommer. Det er de fleste bilprodusentene enige om. Mange av selskapene har offentliggjort sine mål de neste årene, og ambisjonene er til dels ambisiøse.

Men det er store forskjeller i troen på at vi alle snart vil sitte med høyspenningselementer under bilsetet.

Mens Volvo vil bli et helelektrisk merke innen 2030, tror Mazda at de vil selge fem prosent fullelektriske biler det samme året.

Vi har tatt en titt på de ulike bilprodusentenes strategi for fremtiden. Selv om alle snakker om et redusert karbonavtrykk, tar selskapene det ulike veier for å nå målet.

Vi har laget en uhøytidelig oversikt over ulike bilprodusenters batteriambisjoner, og delt dem i tre ulike grupper. Oversikten er basert på formuleringer i selskapenes strategier. Formuleringene er forskjellige og vanskelig å sammenlikne direkte. Derfor må oversikten tas med en klype salt. Det er jo heller ikke slik at batteribiler den eneste veien til nullutslippskjøretøy, men det er slike biler vi har tatt utgangspunkt i oversikten vår.

Vi omtaler hver bilprodusent innen de ulike gruppene i alfabetisk rekkefølge. Oversikten er ikke uttømmende, men konsentrerer seg om de mest aktuelle, tradisjonelle bilprodusentene, og hvordan de ser for seg en overgang til nullutslippskjøretøy. Helelektriske bilprodusenter som Tesla er derfor ikke med.

Fulladet inn i fremtiden

Vi starter med de vi mener har de høyeste ambisjonene, de som altså er fulladet.

BMW: Samme dag som BMW åpnet for bestilling av helelektriske BMW iX, presenterte de sine elektriske fremtidsplaner. Selskapet tror at halvparten av bilene de selger i 2030 vil være helelektriske. Rundt ti millioner helelektriske BMW-er skal rulle på veiene i løpet av de neste ti årene, tror selskapet.

BMW-eide MINI skal bli fullelektrisk tidlig på 2030-tallet, melder BMW. Tyskerne prosjekterer for øvrig også en elektrisk drivlinje basert på brenselceller.

Ford: I februar offentliggjorde Ford Europa planer om å kun selge helelektriske personbiler i 2030. Videre mener Ford Europa at alle personbiler enten vil være helelektriske eller plug-in hybrider i løpet av første halvdel av 2026. Hoveddelen av Fords bilsalg er imidlertid utenfor Europa, men her har Ford enda ikke satt noen spesifikke mål globalt. Vi har spurt Ford Norge om dette, men vi har enda ikke fått svar.

Ford Mustang Mach-e. Foto: Mathias Klingenberg

General Motors: General Motors har som mål å kun selge utslippsfrie personbiler i 2035. Det er ledd i at selskapet skal bli karbonnøytralt i 2040. Det er likevel ikke særlig relevant for europeiske kjøpere, ettersom selskapet trakk seg ut av Europa da de solgte Opel og Vauxhall til PSA-Gruppen i 2017.

Honda: Honda i Europa planlegger å selge kun helelektriske biler og hybrider fra 2022. På verdensbasis jobber bilprodusenten mot at 2/3 av bilsalget er elektrifisert (hybrider eller helelektrisk) i 2030.

Jaguar Land Rover: Jaguar skal bli helelektrisk fra 2025, fortalte de tidligere i år. Alle Jaguar og Land Rover-modeller skal ha en helelektrisk utgave innen 2030, den første helelektriske Land Rover skal være tilgjengelig i 2024. Selskapet forventer også at rundt 60 prosent av alle solgte Land Rovere vil være «utstyrt med nullutslippsmotorer». Det har vært noe forvirring om hva dette egentlig innebærer, men Land Rover Norge bekrefter til TU.no at det betyr at 60 prosent av Land Rovers bilsalg skal være helelektrisk i 2030.

Volkswagen-gruppen: Innen 2030 skal helelektriske biler stå for 60 prosent av Europa-salget til Volkswagen-gruppen (som inkluderer blant annet Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Seat, Lamborghini og Bentley). Innen 2022 skal VW-gruppen tilby 27 elbiler basert på den helelektriske bilplattformen MEB.

Volkswagens Zwickau-fabrikk. Foto: Mathias Klingenberg

For Volkswagen-merket er ambisjonene høyere: 70 prosent av Volkswagens europeiske bilsalg i 2030 skal være elektrisk. For Kina og USA skal andelen være 50 prosent, ifølge Volkswagens nye strategi Accelerate.

Audi vil ha 30 elektrifiserte modeller på markedet innen 2025. Det tilsvarer 40 prosent av salget. Audi vil selge rundt en million elektrifiserte biler hvert år i 2025. Škoda vil tilby 10 elektrifiserte modeller innen 2025, seks av disse skal være helelektriske.

Volvo: Volvo skal bli et ren elbilmerke innen 2030. De vil gradvis fase ut alle personbiler med forbrenningsmotor, inkludert hybridbiler. Målet gjelder for Volvo Cars globalt. Tidligere har de også sagt at halvparten av nybilsalget skal være helelektrisk innen 2025. I Norge utgjør ladbare biler allerede 95 prosent av Volvo-salget.

Til TUs elbilpodkast har Volvos tekniske tidligere forklart at de ønsker å utvikle mer og mer av elbilene selv. I dag kjøper de for eksempel elmotorer av Valeo Siemens.

Halvfullt

I denne gruppa finner vi bilprodusentene som satser på helelektriske biler, men kanskje ikke i like stor grad som den forrige gruppa. Det betyr ikke at satsingen er laber, men den er ikke fullt så tydelig formulert. Her er også rekke

Daimler: Daimler, som blant annet har merkene Mercedes-Benz og Smart, vil elektrifisere alle sine modeller innen 2022. Det innebærer alt fra mildhybrider (48-voltsystemer) til store helelektriske batteribiler. I 2030 skal ladehybrider og helelektriske modeller stå for over 50 prosent av selskapets salg. Innen 2039 er ambisjonen at både produksjonen og bilene skal være karbonnøytralt, noe som gjør det nærliggende å tro at selskapet kun vil produsere nullutslippsbiler på dette tidspunktet. Daimler er også blant produsentene som jobber med å utvikle hydrogenbiler.

Hyundai: Kommende Ioniq 5 sparker i gang Hyundais satsing på den dedikerte elbilplattformen E-GMP, og fra 2025 tror selskapet de vil selge 560.000 elbiler årlig. De har mål om å inneha mellom åtte og ti prosent av verdens elbilsalg i 2030. Selskapet har ikke spesifisert hvor stor prosentandel av salget de helelektriske modellene vil utgjøre, men forventer å kunne tilby et komplett, elektrisk utvalg i alle store markeder innen 2040.

Kia: Selv om Kia og Hyundai er del av samme konsern, beskriver vi dem her separat. Kias «Plan S» har som mål å selge en halv million helelektriske biler innen 2026. Selskapet vil lansere elleve elbiler innen 2025, syv av disse skal være på den dedikerte elbilplattformen E-GMP. De fire siste helelektriske bilene er på plattformer som deles med andre drivlinjer (som e-Niro og e-Soul). De sikter samme år mot en markedsandel på 6,6 prosent av det globale helelektriske elbilsalget. I 2025 skal hybrider og helelektriske modeller stå for 25 prosent av salget til Kia.

Nissan: Nissan var tidlig ute med helelektriske Leaf, men er ikke blant dem som har de mest ambisiøse elektrifiseringsmålene. Tidlig på 2030-tallet skal Nissan elektrifisere alle nye modeller i nøkkelmarkedene Japan, Kina, USA og Europa, skriver selskapet i en pressemelding fra januar i år. De ønsker også å bli karbonnøytrale innen 2050. Sistnevnte mål gjelder både for organisasjonen og livsløpet til produktene de produserer. Det innebærer sannsynligvis at de kun vil produsere nullutslippskjøretøy i 2050 (det vil tross alt bli svært mye skog som skal plantes dersom man skal gjøre opp for utslipp fra en forbrenningsmotorpark).

Nissan Leaf lader. Foto: Mathias Klingenberg

Stellantis: PSA-gruppen (Peugeot, Opel, Citroën, Vauxhall og DS) og FCA-gruppen (blant annet Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat og Jeep) har slått seg sammen i selskapet Stellantis og dermed blitt verdens fjerde største bilprodusent. Fra 2025 skal bilkjempen ha en elektrifisert utgave av alle modeller de lanserer. I dag har Stellantis allerede 29 elektrifiserte modeller (hybrider og helelektriske), og ti til vil komme innen utgangen av 2021, fortalte Stellantis-sjef Carlos Tavares på en pressekonferanse i januar. På samme pressekonferanse uttalte Tavares et langsiktig mål om å bli karbonnøytrale, men uten å oppgi en frist for dette. Selskapet sier også batterielektriske biler er viktige, og henviser til tall som sier at elbiler vil stå for 35 prosent av salget rundt 2030. Her omtaler de imidlertid til det totale markedet, ikke Stellantis spesifikt.

Nesten utladet

I denne gruppa finner vi to produsenter som snakker mye om å redusere karbonavtrykket sitt, men som kanskje ikke tror at batteribiler er den eneste måten å gjøre det på.

Mazda: Helelektriske biler vil stå for fem prosent av Mazdas bilsalg i 2030, tror den japanske produsenten. Forbrenningsmotor-baserte biler med en eller annen form for elektrifisering vil stå for de resterende 95 prosentene, mener Mazda. Produsenten ønsker å redusere karbonavtrykket sitt med 90 prosent i 2050 sammenliknet med 2010-nivå, men mener dette blant annet kan gjøres ved å gjøre forbrenningsmotorene mer effektive. Mazda gjør livssyklusanalyser av bilene de produserer for å finne ut hvordan de skal redusere karbonavtrykket. Det er også utgangspunktet for at Mazda mener man trenger ulike løsninger for ulike markeder. Med en karbonintensiv batteriproduksjon og en elbiler som lades på «skitten» strøm, mener Mazda at biler med forbrenningsmotor ofte kan være bedre enn elbiler med store batterier. Derfor har de også kun lansert én elbil, MX-30, som sågar har et nokså lite batteri på 35,5 kWh.

Mazda MX-30. Foto: Mathias Klingenberg

Toyota: Toyota, som også eier luksusmerket Lexus, planlegger å selge mer enn 5,5 millioner elektrifiserte biler på verdensbasis i 2030. Tallet inkluderer over én million nullutslippsbiler. Toyota spesifiserer at «nullutslippsbiler» betyr både batterielektrisk og biler med brenselsceller. Bilprodusenten satser som kjent på hydrogen i både personbiler og varetransport. Toyota, som var tidlig ute med hybridbiler, skriver at de vil tilby ti batterielektriske modeller tidlig på 2020-tallet. I april viser de frem den første batterielektriske bilen basert på den dedikerte elbilplattformen e-TNGA.