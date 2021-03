Volvo blir ren elbilprodusent. Skal kun selge over internett

Volvo melder at de planlegger å bli et rent elbilmerke. Overgangen skal være gjennomført innen 2030, skriver bilprodusenten i en pressemelding.

Volvo velger denne strategien fordi de forventer endringer i lovverk og utvidelse av infrastruktur som vil gjøre at kundene får økt aksept for elbiler.

Det ligger i kortene at EU vil stramme inn CO2-skruen i løpet av tiåret, og innføre enda strengere utslippskrav enn i dag. Da er det antakeligvis mest rasjonelt å flytte fokus til fremtidens bilteknologi i stedet for å bruke penger på å videreutvikle forbrenningsmotorer og rensesystemer.

Volvo skriver at de er overbevist om at markedet for forbrenningsmotorer er på hell, og viser til at salgsandelen av ladbare Volvo-modeller i Norge allerede er 95 prosent.

– Det er ingen langsiktig fremtid for biler med forbrenningsmotor. Vi skal bli en helelektrisk bilprodusent og overgangen skal skje innen 2030. Dette lar oss møte forventningene til kundene og bidrar i kampen mot klimaendringene, sier Henrik Green, teknologidirektør i Volvo Cars.

Volvo skal kun selges på nett

I tillegg til dette skal Volvo gå helt vekk fra dagens salgsmodell, hvor de selger biler via forhandlernettverk. I stedet skal de som blant annet Tesla, eller søstermerket Polestar, satse på salg over internett.

Volvo-forhandlere forsvinner ikke med det første, men tanken er at elbilene utelukkende skal selges på nett. De som fortsatt har et ønske om å få hjelp av en forhandler skal få den muligheten, men da ved at forhandleren veileder kunden til å bestille over nett hos seg.

Det er neppe en salgsmodell det eksisterende forhandlernettverket er veldig begeistret for. Om bilene kun skal selges over nett, blir det ikke mye fortjeneste å hente på salg. Men Volvo hevder også at de skal bygge sterkere kunderelasjoner sammen med sine forhandlere. Det innebærer blant annet at de fortsatt skal stå for klargjøring, service og vedlikehold.

Modellvariantene skal forenkles i nettløsningen. Det skal legges opp til at kunden kan velge ferdigkonfigurerte modeller, og faste prismodeller. Fordelen med dette er ifølge Volvo at det fjerner behovet for prisforhandling med kunden.

Den neste elbilen fra Volvo lanseres allerede 2. mars, og er en ny variant i 40-serien. De har fra før SUV-en XC40. Fremover er målet at 50 prosent av salget globalt skal være elbiler, og altså 100 prosent innen 2030.