Volvo vil utvikle all elbilteknologi selv

Volvo er i gang med sin elbilsatsing, og slapp på tampen av 2020 sin første masseproduserte elbil XC40 P8 Recharge. Bilen er bygget på en Volvo-plattform, og har blant annet motorer fra underleverandører.

Det kommer til å endre seg, for i TUs elbilpodkast forteller Volvos åpenhjertige tekniske sjef Henrik Green at mer og mer av produksjonen skal gjøres av Volvo selv i fremtiden. De jobber med en plattform spesielt utviklet for elbiler, i motsetning til dagens plattform som leveres med alle drivlinjer.

I podkasten forteller han om fordelene ved å utvikle selv, og hvordan de vil at elbilene skal bli mer effektive. Blant annet kan det bli aktuelt med prediktiv oppvarming av batteriet i XC40 før lading, slik at det går raskere å lade vinterstid.

