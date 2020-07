Felleskjøpet og Heidelberg Cement – utslippsfritt bulkskip

Bestiller verdens første utslippsfrie bulkskip

Felleskjøpet og Heidelberg Cement går sammen om å bygge et bulkskip som ikke skal bruke fossilt drivstoff. Det kan bli en «game changer» for store skip på samme måte som batterier har vært for ferger.