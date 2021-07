Hvam, Nes: Det er stort oppstyr, brede smil og høy tommel opp-føring rundt en enslig hydrogenpumpe på Hvam, nord for Oslo. Med tanke på at det kun finnes rundt 200 hydrogenbiler i Norge, er det bemerkelsesverdig at et titalls av dem (og deres ivrige sjåfører) har møtt opp for å feire den offisielle åpningen av hydrogenfyllestasjonen.

Med stasjonen på Hvam dobles antall offentlig tilgjengelige fyllesteder i Norge – fra én til to.

– Vi er så glade for å være i gang. Dette markerer begynnelsen på utrullingen av vårt stasjonsnettverk i Norge, sier Helge Holen. Han er ansvarlig for forretningsutvikling i Everfuel Norge, som eier stasjonen.

Everfuel kjøpte stasjonen av Uno-X da de la ned sin hydrogensatsing i fjor sommer.

Kan fylle 50 Toyota Mirai

Selv om hydrogenpumpa i seg selv ikke beslaglegger mye areal, har stasjonen i sin helhet et ganske stort fotavtrykk. Noen meter fra pumpa står en stor metallboks som huser datamaskinen som overvåker stasjonen, samt en kompressor og kjølesystem som justerer trykk og temperatur på hydrogenet.

Like bortenfor den igjen finner vi en enda større og lengre metallinnhegning med plass for to 300 kilos transportkonteinere med komprimert hydrogen. Den huser også et høyttrykkslager som sikrer at bilene skal kunne fylles på 3-5 minutter. Utstyret kommer fra norske Nel.

Hydrogenet transporteres fra Rjukan i konteinere som har et trykk på rundt 200 bar. På stasjonen økes trykket til omtrent 900 bar – for å danne et overtrykk slik at hydrogenet kommer inn i personbilenes trykktanker med rundt 700 bar.

Holen forteller at anlegget kan fylle mange biler raskt etter hverandre. En Toyota Mirai har kapasitet i tankene på 5,6 kilo hydrogen, som skal gi 650 kilometers WLTP-rekkevidde. Man kan altså fylle over 50 slike biler per kontainer.

Ett kilo hydrogen koster her 99,90 kroner (inkludert moms). Holens mål er at prisen skal ned til under 50 kroner (ekskludert moms), men da er man avhengig av større skala og lavere transportkostnader.

Holen håper blant annet at en nyankommet transportkonteiner for hydrogen med 1000 kilos kapasitet kan være med på å drive ned transportkostnaden.

En ny start

Åpningen markerer en ny start for hydrogen i Norge – og gjør det lettere å være hydrogenbileier i Oslo-området. For det har vært utfordrende tider etter eksplosjonen på Uno-X-fyllestasjonen i Sandvika for to år siden. Som følge av eksplosjonen ble alle hydrogenstasjoner i både Norge og Danmark stengt. Flere avskrev hydrogen for personbiler.

– Det var et sant helvete, sier Margrethe Wam Solvang om tiden med hydrogenbil etter eksplosjonen.

Hun har kjørt hydrogenbil siden 2016 og understreker at hun er veldig fornøyd med det. Hun sitter selv i styret i Norsk hydrogenbilforening. Men det er risikosport å være forsøkskanin:

På eksplosjonstidspunktet hadde familien Solvang sågar to hydrogenbiler – de hadde kjøpt ny Hyundai Nexo og planla å selge den gamle Hyundai ix35. Disse bilene måtte stå.

– Vi som investerte i hydrogenbil tidlig, har tatt gigantregningen ved manglende fylletilbud, sier Solvang.

Heldigvis kom Hyundai-forhandleren til unnsetning med lånebil.

– Synd på kundene

Et halvt år etterpå, i november 2019, løste fylleutfordringen løste seg delvis for familien, ettersom Hynion åpnet en stasjon på Høvik i Bærum. Det har vært Norges eneste offentlig tilgjengelige fyllestasjon inntil Everfuel åpnet sin første fyllestasjon på Hvam denne uka.

I fjor sommer arrangerte hydrogenforeningen tuteprotest med 37 hydrogenbilister mot manglende fyllestasjoner.

Solvang-familien bruker nå hydrogenbilen i det daglige, men langturer kan by på utfordringer.

Salget av hydrogenbiler I dag er det registrert rundt 200 hydrogenbiler i Norge. De alle fleste ble solgt før eksplosjonen i Sandvika. Øyvind Knudsen, pressesjef i Hyundai Norge, forteller at interessen var bra før eksplosjonen, men at de per nå ikke selger hydrogenbiler aktivt. – Vi har bare levert ut et par biler etter eksplosjonen, men har biler dersom det nå begynner å skje ting og folk vil bestille, forteller han til TU. En ny versjon av Hyundai Nexo skal komme neste år, forteller han. Espen Olsen i Toyota Norge sier at det ble registrert rundt 15 hydrogenbiler i fjor (mange av dem var til Asko) og omtrent 10 eksemplarer i år. Han tror interessen vil øke etterhvert som flere stasjoner åpner.

– Vi kan ikke kjøre hydrogenbil sørover, ettersom det ikke er fyllestasjoner der. Derfor leaser vi også en annen bil. Vi kan kjøre Nexo-en til Trondheim, for der kan vi ringe Asko for å fylle på deres stasjon på Tiller, forteller Solvang.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier at han «absolutt» syntes synd på hydrogenbileierne etter eksplosjonen Sandvika. Både Hyundai og Toyotas hydrogenkunder skal ha blitt tilbudt lånebil i perioden.

– Vi håper å ha dem med videre. Vi trenger de som heier på hydrogen. Vi merker at kundene våre er positive og har trua på hydrogen, sier Olsen.

Han understreker at Toyota fortsatt mener at hydrogen har noe i personbiler å gjøre, selv om flere har tatt til orde for at energibæreren passer best i tungtransport og fly.

15 stasjoner i 2023

Everfuel har ambisjon om å åpne 15 fyllestasjoner innen utgangen av 2023. Den neste blir på Åsane utenfor Bergen, også her har selskapet overtatt etter Uno-X. Den skal etter planen åpne i tredje kvartal. I årsskiftet 2021/2022 planlegger selskapet å åpne en større stasjon på Alna i Oslo hvor taxier skal kunne fylle, og litt senere skal både tungtransport og vanlige personbiler kunne fylle der.

Hynion, den andre stasjonsaktøren i Norge, har planer om å ha åtte fyllestasjoner i tilknytning til de store byene i Norge og Sverige i 2022.

Holen i Everfuel tror de kommende hydrogenstasjonene vil få fart på hydrogenbilsalget i Norge, både innen personbil og tyngre kjøretøy. Likevel etterlyser han hjelp og rammevilkår fra myndighetene for å få fart på hydrogensatsingen i Norge. Everfuel har ikke fått tilskudd til ombyggingen av Hvam-stasjonen, men Uno-X fikk i sin tid dekket 40 prosent av byggekostnadene av Enova.

Holen mener regjeringens veikart for hydrogen har for få ambisjoner og mål. Han ønsker at myndighetene stadfester at vi skal ha et landsdekkende hydrogenfyllenettverk innen et gitt årstall.

– Det vil gi en kick-start som vil skape volum, skala og fallende kostnader parallelt med hele Europa og verden for øvrig. De må si at de vil gi konkrete tilskudd til både etablering av fyllestasjoner og å kjøpe hydrogenlastebiler i startfasen. Etterhvert vil man ikke trenge slike ordninger, men vi er ikke der i dag, sier Holen.

Mener myndighetene må gå først

– Dette er en høna-og-egget-problematikk. Hva bør komme først, hydrogenbilene eller fyllestasjonene?

– Signalene fra regjeringen om rammene for det hele bør komme først, for da kan vi ha en proaktiv holdning til vår planlegging, og lastebilkjøperne får en trygghet på hva de har å forhandle ut fra, svarer Holen.

Olsen i Toyota er enig i at regjeringen bør ha et tydelig mål om et landsdekkende infrastruktur for hydrogenfylling.

– Vi etterlyser en mer positiv holdning til hydrogen. Myndighetene skal være teknologinøytrale, og så får markedet bestemme hvilken teknologi som lykkes. Vi trenger hjelp fra både Enova og regjeringen.

– Prøver å legge best mulig til rette

Vi har spurt Enova om de kan kommentere utspillene til Holen og Olsen. Pressesjef Eiliv Flakne skriver i en e-post at de arbeider tett med markedet for å finne gode løsninger for utvikling av hydrogenteknologi. Han peker på at de i juni ga støtte til flere satsinger for utvikling av hydrogenteknologi.

– Vi mener vi har en god dialog med markedet og prøver til enhver tid å legge best mulig til rette for at gode løsninger får den nødvendige støtten fra virkemiddelnettverket, skriver han.

TU har også vært i kontakt med både Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, men de har ennå ikke kommet med noen kommentarer.

Solvang, som kjøpte hydrogenbil for å kunne kjøre miljøvennlig og fossilfritt, ser optimistisk på fremtiden nå som det ser ut til å komme flere fyllestasjoner. Hun er svært fornøyd med bilen og fordelene den bringer med seg.

– Vi har fordelene fram til 2025, uavhengig av hva som skjer med batteribilene. Kjøring i kollektivfeltet og gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Oslo og Bærum er viktig for meg. Og så tar det 2-3 minutter å fylle opp bilen for å kjøre 70 mil, påpeker hun.