– Glem hydrogen i personbiler

10. juni eksploderte hydrogentanken ved Uno-X i Sandvika. Ren flaks gjorde at ikke menneskeliv gikk tapt. Eksplosjonen avdekket mangelfull risikoanalyse for lagring av hydrogen. Årsaken var en lekkasje av hydrogen fra en tank med 700 bars trykk fordi en plugg var feil montert. Etterforskningen er ikke avsluttet.

Forsøkene på å etablere en infrastruktur for hydrogen som drivstoff har vært mange. Kjeden Hylop gikk konkurs tidligere i år. Nå jobber Hynion, tidligere Hygenerisk, for å åpne en stasjon på Høvik i nær framtid. Foreløpig er ikke tillatelse gitt av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

En ny satsing på fyllestasjoner for hydrogenbiler, vil ikke lønne seg i Norge. Konkurransen er tapt på grunn av ny batteriteknologi og særnorske elbilinsentiver.

Norsk kompetanse

Den norske kompetansen på elektrolyse-teknologi strekker seg fra etableringen av Norsk Hydro på Rjukan til Nel på Notodden. Sistnevnte hadde designet Uno-X-stasjonen og har måttet betale dyrt for ulykken. Men som produsent av elektrolysører for eksport til Nikolas langtrekkende tungtransport, har selskapet et potensial for å bli en stor internasjonal industriaktør. Felleskjøpet Agri har allerede bestilt 50 Nikola-biler.

For å nå klimamålene er det stor enighet om at hydrogen må tas i bruk som drivstoff til tungtransport, ferger, skip, kan hende også fly, og tog. Maritim sektor har kommet lengst med å ta i bruk hydrogen. Norled har allerede bestilt en ferge og Grønt Skipsfartsprogram er viktig for at norske rederier og verft er ledende på utslippsfri miljøteknologi.

Elektrifisering av transportsektoren monner lite sammenliknet med potensialet for å redusere utslippene innen industri. Hydrogen kan utnyttes til oppvarming, kraftforsyning og lagring av energi fra fornybare kilder som sol og vind.

Kan erstatte fossile energikilder

Elektrifisering av transportsektoren monner lite sammenliknet med potensialet for å redusere utslippene innen industri.

Equinor samarbeider med stålverk i England og Tyskland for å erstatte kull med hydrogen. I Nederland kan Equinor trykke på startknappen for å konvertere Vattenfalls store gasskraftverk til hydrogendrift om myndighetene vil bidra. I Nord-England skal selskapet bidra til at tusenvis av boliger går fra gass til hydrogen.

Produksjon og eksport av hydrogen kan på sikt bli en viktig del av Northern Lights-prosjektet der oljeselskapene Equinor, Shell og Total skal sørge for transport og lagring av CO₂, injisert på 3000 meters dyp sør for Trollfeltet. I tillegg til Fortums gjenvinningsanlegg på Klemetsrud og Norcems sementproduksjon i Brevik har 15 internasjonale selskaper inngått partneravtaler for å være med på å bygge opp en verdikjede for CCS.

Magasinredaktør Tormod Haugstad i Teknisk ukeblad. Bilde: Tove Breistein

For å realisere en verdikjede kreves det subsidier fra regjeringen om man skal klare klimamålet om en halvering av utslippene innen 2030. Vi hadde et håp om at statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) skulle komme med noe konkret da han under sist ukes OG21-konferanse skulle holde foredraget «Ny nasjonal hydrogenstrategi».

Det kom ingenting. Strategien som skal utformes av Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, er utsatt til sommeren. Kan årsaken være uenighet om hva som kreves for å nå klimamålene mellom Frp som styrer OED og Venstre som styrer KLD?