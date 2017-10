Aftenbladet: Goliat-sjef sa opp på dagen på grunn av sikkerheten

En av plattformsjefene på den skandalebefengte Goliat-plattformen i Barentshavet har sagt opp sin stilling på dagen.

Det skriver Stavanger Aftenblad. De baserer seg på anonyme kilder, som ikke ønsker å stå fram på grunn av frykt for represalier.

Årsaken skal ifølge Aftenbladet være sikkerhetsproblemene på flyteren.

Kommenterer ikke

Som Teknisk Ukeblad og andre medier meldte om tidligere i oktober, er det fortsatt store utfordringer på Goliat, noe som har gjort at Petroleumstilsynet (Ptil) ikke lar produksjonen starte igjen.

Ifølge Ptil er det feil og mangler på Goliat som går i kategorien for storulykkerisiko, der det er fare for at gnister oppstår i områder med olje og gass.

Plattformsjefen som skal ha sagt opp sin stilling har ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenbladet.

Heller ikke kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff har ønsket å kommentere den påståtte oppsigelsen.

– På generelt grunnlag kommenterer vi ikke ansettelsesforhold i media, sier Wulff til Aftenbladet.

Skandalen Goliat

Goliat, som skulle bli startet på oljeproduksjonen i Barentshavet, har lenge fremstått som et skandaleprosjekt: Tre personer har måttet bøte med livet i utbyggingen, regningen har blitt opp mot 20 milliarder kroner mer enn opprinnelig planlagt.

Og da feltet først kom i produksjon, har problemene ballet på seg. Det har vært store utfordringer med de elektriske anleggene, det har vært alvorlige hendelser, og det har blitt sluppet ut relativt store mengder svarte kjemikalier.

Goliat-prosjektet har også vært gjenstand for flere politietterforskninger, samt at det har tidvis vært et anspent forhold med den norske tilsynsmyndigheten.

Flere har også sendt inn skarpe bekymringsmeldinger til Petrolumstilsynet. Det har også vært alvorlige hendelser om bord som kunne fått fatale følger.

Blant annet droppet selskapet å fikse opp i alvorlige feil, selv om Petroleumstilsynet påpekte de samme feilene år etter år etter år. Professor ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen sammenlignet i den forbindelse Eni med et barn.

– Dette kan sammenlignes med barneoppdragelse. Du forventer at ungene dine gjør som du sier, uten at du overvåker dem 24 timer i døgnet. Det er frihet under ansvar, uttalte Engen til Teknisk Ukeblad.

Nå i 2017 har Petroleumstilsynet valgt å sette inn ekstra mye ressurser på å følge opp Goliat-feltet, og fører tilsyn med plattformen hele året.

Dessuten har de skarpeste kritikerne av prosjektet – deriblant Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona – bedt norske myndigheter om at Eni må fratas operatørskapet på oljefeltet.