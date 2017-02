Ventil på Goliat må fikses: Produksjonen er stengt ned enda en gang

Natt til fredag for én uke siden kom Goliat i produksjon for første gang i 2017. Da hadde det vært stans siden 2. juledag.

Gleden ble kortvarig: Under én uke senere – sent onsdag kveld – ble produksjonen stengt ned igjen.

Dette bekrefter Eni Norge for Teknisk Ukeblad.

De forventer at produksjonen er i gang igjen i løpet av noen dager.

– Skal hindre uønsket fakling

Ifølge Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, som opererer Goliat-feltet, ble produksjonen på Goliat stengt ned onsdag kveld på grunn av en ventil.

– Eni Norge fører et strengt nullutslippsregime på Goliat. Det innebærer at all produsert gass reinjiseres til reservoaret for å redusere utslipp av CO2, forklarer Wulff.

– For å hindre uønsket fakling av gass ble det derfor foretatt en kontrollert produksjonsstans i forbindelse med reparasjon og vedlikehold på en ventil i gassinjeksjonssystemet sent onsdag kveld, sier Wulff.

Han kan ikke si konkret når produksjonen tas opp igjen, men det skal ikke være snakk om lang tids nedstengelse.

– Arbeidet forventes ferdigstilt innen få dager, sier kommunikasjonsdirektøren.

Regnskapets time: Marerittet fra Korea

Ble evakuert i fjor

Goliat-feltet har støtt på en rekke problemer, både i utbyggings- og driftsfasen.

Sist gang var etter en rutineinspeksjon der selskapet oppdaget en skade på en del av losseslangen. Produksjonen måtte da stanses siden tankene fylles opp når ikke oljen kan losses og fraktes til land.

Stanset varte altså helt frem til natt til forrige fredag.

Produksjonen på Goliat har også hatt problemer med å holde seg jevn tidligere. I august ble produksjonen stanset etter det som angivelig var et strømbrudd om bord, som førte til delvis evakuering av plattformen.

Den gang var produksjonen stengt til sent i september og Eni Norge fikk et såkalt pålegg fra Petroleumstilsynet i forbindelse med hendelsen. Pålegg blir sett på som et sterkt virkemiddel fra Ptils side.

Goliat-feltet er verdens nordligste offshore oljefelt i produksjon, og er operert av Eni Norge. Med seg på laget har de Statoil.