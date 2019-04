60 vindturbiner leverer strøm til 400.000 tyske hjem

Tirsdag ble havvindparken Arkona, som drives av det tyske selskapet E.ON i samarbeid med Equinor, offisielt åpnet – med både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Norges olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til stede.

Havvindparken er et prosjekt på 385 megawatt (MW) som ligger i Østersjøen, 35 km nordøst for øya Rügen i Tyskland, og sørvest for den danske øya Bornholm.

Ved hjelp av 60 vindturbiner skal den forsyne 400.000 tyske husstander med fornybar strøm.

På 37 meters dyp

Arkona leverte første strøm til det tyske strømnettet i september 2018 – foran skjema, og kom i full produksjon i 2019.

I september var 44 turbiner installert, mens resten av de totalt 60 vindturbinene, som består av tårn, maskinhus og rotorblader, har blitt montert til havs siden. Turbinene er montert på påler (monopile) på 23 til 37 meters dyp.

Hver av turbinene fra Siemens Gamesa Renewable Energy har en kapasitet på 6 megawatt.

– Jeg vil berømme E.ON for en svært god jobb med utbyggingen og nå driften av Arkona. Prosjektet har blitt levert på plan og under budsjett. Equinor har bidratt aktivt i utviklingen av prosjektet med over 40 års erfaringer med operasjoner til havs. Med Arkona er vi godt posisjonert til å vokse ytterliggere innen havvind i Østersjøen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, i en pressemelding.

Foran skjema

Fremgangen i prosjektet har lenge ligget foran skjema. Planen var i utgangspunktet at strømproduksjonen skulle starte i 2019, men den første strømleveransen til nettet kom som nevnt alt i september i fjor.

Det tok bare ett år fra den første monopelen ble installert til den første elektrisiteten ble levert.

– Det er sjelden et prosjekt blir gjennomført så raskt. Dette er et viktig skritt for en videre optimalisering av vindkraftprosjekter til havs, sa Sven Utermöhlen, som er driftsdirektør (COO) for klima og fornybar energi i E.ON, i den forbindelse.

Transformatorstasjonen til havs og alle de 60 bunnfestene ble installert tidligere enn planlagt. Kablene som forbinder turbinene med transformatorstasjonen til havs, ble også ferdig tidligere enn planlagt.

Equinor eier 50 prosent av det tyske havvindprosjektet Arkona. Foto: Equinor

1,2 milliarder euro

Da Equinor gikk inn i havvindparken med en eierandel på 50 prosent i 2016 var det deres største fornybarinvestering noensinne. De totale investeringene i den nye havvindparken var beregnet til 1,2 milliarder euro. Prosjektet skal, ifølge Equinor, ha blitt levert på plan og under budsjett.

I tillegg til andelen i havvindparken Arkona, har Equinor også en posisjon i vindkraftprosjektene Baltyk I, II og III i den polske delen av Østersjøen. I Storbritannia driver Equinor havvindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland.

Arkona er selskapets fjerde vindpark som kommer i produksjon siden 2012.

Equinors nåværende havvindportefølje har kapasitet til å skaffe fornybar energi til mer enn en million europeiske husstander.