Nå produserer Equinors tyske havvindpark strøm

Havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen har levert den første elektrisiteten til det tyske strømnettet, melder Equinor i en pressemelding.

Da selskapet gikk inn i havvindparken med en eierandel på 50 prosent i 2016 var det deres største fornybarinvestering noensinne. De totale investeringene i den nye havvindparken er på 1,2 milliarder euro.

Foreløpig er de første 44 vindturbinene satt i drift og tilkoblet strømnettet.

Kraft til 400.000 husholdninger

Arkona-prosjektet ligger 35 kilometer nordøst for øya Rügen i Tyskland.

Det er et prosjekt på 385 MW, og drives av E.ON og Equinor, i samarbeid med nettoperatøren 50Hertz. Når vindparken er ferdig kan den levere kraft til om lag 400.000 tyske husholdninger.

Hver av turbinene fra Siemens Gamesa Renewable Energy har en kapasitet på seks megawatt.

I øyeblikket blir vindturbinene, som består av tårn, maskinhus og rotorblader, montert til havs.

Flere vindturbiner vil settes i drift fremover, i alt skal alle 60 turbiner være installert innen utgangen av året, og levere fornybar energi til strømnettet.

Det er den fjerde havvindparken til Equinor som er tilkoblet strømnettet i Europa siden 2012.

Foran skjema

Hver av turbinene fra Siemens Gamesa Renewable Energy har en kapasitet på seks megawatt Foto: Equinor

Planen var i utgangspunktet at strømproduksjonen skulle starte i 2019, men prosjektet ligger foran skjema.

Prosjektet er nå inne i sitt siste byggetrinn. Transformatorstasjonen til havs og alle de 60 bunnfestene ble installert tidligere enn planlagt. Kablene som forbinder turbinene med transformatorstasjonen til havs, ble også ferdig tidligere enn planlagt.

– Den første kraften fra vindkraftprosjektet Arkona representerer en milepæl i markedet for fornybar energi, sier Pål Coldevin, leder for Ny energiutvikling i Equinor og leder av Arkonas styringskomite, i meldingen.

I tillegg til andelen i havvindparken Arkona, har Equinor også en posisjon i vindkraftprosjektene Baltyk II og III i den polske delen av Østersjøen. I Storbritannia driver Equinor havvindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland.

– Sjelden rask gjennomføring

Også Equinors samarbeidspartnere er fornøyde med fremgangen i prosjektet.

– Det tok bare ett år fra den første monopelen ble installert til den første elektrisiteten ble levert. Det er sjelden et prosjekt blir gjennomført så raskt. Dette er et viktig skritt for en videre optimalisering av vindkraftprosjekter til havs, sier Sven Utermöhlen, som er driftsdirektør (COO) for klima og fornybar energi i E.ON.

– Konseptet med et raskt og kostnadseffektivt ledningsnett i Østersjøen har også vist sin verdi i dette prosjektet. Sammen med vindparken Arkona har vi lykkes med å planlegge og bygge en produktiv, kostnadseffektiv, fleksibel og trygg transformatorplattform. Dette er nok et viktig skritt for utvikling av vindkraft i Østersjøen, sier Frank Golletz, som er teknisk direktør (CTO) i 50Hertz.