Statens Vegvesen er i ferd med å bli en hit på Youtube. Den britiske Youtube-kanalen B1M, som hver uke publiserer videoer med konstruksjonsprosjekter, har nemlig laget sin egen versjon av vegvesenets film om E39-prosjektet.

Den drøy syv minutter lange filmen ble lagt ut sist onsdag, og etter fire dager passerte den en million seere. I skrivende stund nærmer den seg 1,4 millioner visninger.

Det er selvsagt ikke all verden i Yuoutube-sammenheng, men for en film med innhold som dette, er det svært høyt. Vegvesenets mest sette E39-film har til sammenligning oppnådd cirka 35000 visninger siden den ble lagt ut i fjor vår.

Fergefri E39: Kan bli utsatt i ytterligere 17 år

Satt sammen filmer

B1M har laget sin E39-film ved å sette sammen tre av Statens Vegvesenets filmer om E39-prosjektet, legge på noen ekstra naturbilder og engelske kommentarer. I Statens Vegvesen er man veldig fornøyd med resultatet, men visste ikke om videoen før den var publisert.

– Vi ble oppmerksomme på den først i går kveld, men det er fint for oss å få økt synlighet om dette prosjektet. Så vi synes det er gøy at den tar sånn av på Youtube, sier Linda Grønstad, som er kommunikasjonsrådgiver i Vegdirektoratet, med ansvar for E39-prosjektet.

Grønstad forteller at interessen rundt E39-prosjektet også har vært stor også før denne videoen.

– Det har vært stor faglig interesse, og vi får henvendelser fra hele verden. Særlig om de nedsenkede rørbruene som er planlagt å flyte 20 meter under vannflaten i noen av fjordene, sier hun.

I kommentarfeltet under Youtube-videoen har omlag 2500 personer sagt sin mening. En amerikaner lover å ta turen til Norge når veiprosjektet er ferdig, og gleder seg til å teste fergefri E39 i sin Fjord Mustang. Noen tror bompengesatsene kommer til å bli en like stor turistattraksjon som selve broene og tunellene, mens andre frykter at uvær og vinterkulde kan bli en utfordring for teknologien som er skissert.

Prisen for veiprosjektet er også tema for flere kommentatorer, men B1M konkluderer selv med at "Norway can a-Fjord it!"

Først i landet: E39 på Sørlandet kan få 120-kilometers fartsgrense

Forskningssenter for rørbroer

Flere av E39-fjordkryssingene er fremdeles på planleggingsstadiet. Her er en tenkt kryssing av Sognefjorden med nedsenket rørbro. Ill: Statens Vegvesen

B1M er en Youtube-kanal som har spesialisert seg på å legge ut animasjonsvideoer med konstruksjons- og arkitektur-prosjekter, og oppgir selv å ha cirka 1,6 millioner seere hver måned.

Kanalen ble grunnlagt som et hobbyprosjekt i 2012 av den britiske ingeniøren Fred Mills og videoprodusenten Tom Payne, men de har drevet kanalen på fulltid siden 2015.

Nedsenkbare rørbroer er E39-løsningene som har fått størst internasjonal oppmerksomhet. Ill: Statens Vegvesen

I et intervju med nettmagasinet BIM Ireland i 2016 forteller Mills at kanalen har seere i 144 land verden rundt, men at hoveddelen av seerne befinner seg i Storbritannia, USA, Australia og India.

Linda Grønstad forteller at de opplever at det særlig er i USA og Asia man er interesserte i de teknologiske løsningene rundt E39-prosjektet.

– I Busan i Sør Korea er det opprettet et statlig forskningssenter om rørbroer, uten at de har opprettet noe eget byggeprosjekt. Så det er naturlig at de er veldig interessert i det vi holder på med, forteller Grønstad.

– Akkurat som vi er veldig opptatt av det de holder på med, legger hun til.

10 prosent ferdig

Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er et stort veiprosjekt som blant annet innebærer kryssing av de store vestlandsfjordene, og er ikke planlagt ferdigstilt før i 2050.

– Delprosjektene med størst samfunnsøkonomisk nytteverdi vil bli gjennomført først. Og omlag 10 prosent av strekningen er allerede utbedret, forteller Linda Grønstad.

– I Delprosjektet Rogfast, hvor Boknafjorden skal krysses med verdens lengste undersjøiske tunnel, er man i gang med byggearbeider. Når det gjelder kryssingen av Bjørnafjorden har vi startet arbeidet med å hente inn fire forskjellige alternativer til flytebro, slik at vi kan velge løsning i løpet av 2019, sier Grønstad.