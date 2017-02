Widerøe blir først i verden til å ta i bruk nye Embraer E-Jet E2

I slutten av januar ble det klart at Norwegian får den prestisjefulle rollen som lanseringskunde på Boeing 737 Max. Selskapet blir altså først i verden til å ta i bruk fjerde generasjon 737 i mai.

Nå er det klart at nok et norsk flyselskap blir «launch customer»:

Widerøe blir først til å ta i bruk andre generasjon Embraer E-jet når selskapet om et drøyt år debuterer med jetfly og mottar tre E190-E2.

Stor honnør

– Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer om at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer. Dette er en honnør til Widerøe og våre kompetente medarbeidere, sier Widerøe-direktør Stein Nilsen i en pressemelding.

Han ser på denne avgjørelsen som en tillitserklæring og honnør til Widerøe og alle deres kompetente medarbeidere.

Slik blir Embraer E-190E2 i Widerøes farger når de leveres i løpet av første halvår 2018. Foto: Embraer

Hans brasilianske kollega, Embraer-sjef John Slattery, er mest opptatt av at de avslørte dette 14. februar, altså på selveste valentinsdagen – som blir brukt til å pleie det ferske forholdet de har til Widerøe:

– Widøere er en «perfect match» for oss. Flyselskapet har en spesiell plass i våre hjerter, lyder den nyforelskede meldinga fra Embraer-hovedkvarteret i São José dos Campos noen mil utenfor São Paulo.

Rykket frem

Da avtalen ble offentliggjort 16. januar skrev Teknisk Ukeblad at Widerøe blir blant de første med det nye brasilianske jetflyet.

For en måned siden var det fortsatt leasingselskapet AerCap, som kjøpte ILFC for tre år siden, som var den offisielle lanseringskunden med en bestilling på 23 E190-E2 og 27 E195-E2. De første flyene går til tyrkiske BoraJet.

Som parallell kan det nevnes at 737-giganten Southwest Airlines i over fem år var tiltenkt rollen som lanseringskunde på B737 Max, mens Norwegian skulle være først i Europa med flytypen de bestilte 100 av i januar 2012.

For et par uker siden rykket Norwegian fram en plass i køen og overtok rollen som global lanseringskunde på et av luftfartens desidert viktigste fly.

Problemer med innfasing

Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. Det gjelder også toppsjefen.

Embraer-direktør John Slattery har vært i Bodø blant annet for å vurdere selskapets tekniske og operative kapasitet. Senest i forrige uke var to embraeransatte og tre ansatte fra motorprodusenten Pratt & Whitney i Norge for å jobbe med å sette i drift det første E190-E2-flyet, får Teknisk Ukeblad opplyst.

Det er nok av ferske eksempler på at det kan oppstå kostbare og tidkrevende problemer med innfasing av ny teknologi. Det gjelder alle, enten vi snakker om Boeing 787 Dreamliner eller Airbus A350 XWB.

E190E2s jomfruferd 23. mai 2016. Allerede samme sommer deltok prototypen på Farnborough airshow i England. Foto: Wikimedia commons

FlightGlobal rapporterer om at det også var driftsvanskeligheter i den tidlige fasen med Embraer E190 da JetBlue Airways var lanseringskunde i 2005, særlig knyttet til store vedlikeholdskostnader.

E190-E2. Foto: Embraer

Widerøe-kaptein og tidligere flygesjef Tore Hansen sier til Teknisk Ukeblad at det selvsagt er gjort grundige vurderinger av det å være først med ny flytype, men at bekymringen ikke er stor:

– Flykroppen er lik dagens E-jet, de nye PW-motorene er allerede i bruk på CS100, fly-by-wire-systemet er i bruk på Embraer Legacy og avionikken er også en videreutvikling av dagens Honeywell Primus Epic. Riktignok er vingene nye. Selv om mye er nytt og fremmed, vet vi at vi vil ha en voldsom støtte fra Embraer. Vi har også hørt fra andre operatører som er meget fornøyd med Embraers support, opplyser Hansen.

Var også Widerøe-kandidat: Ny krise for Japans første passasjerfly på 55 år

Tror Widerøe kjøper 15 fly

Slattery sier at han håper og tror at Widerøe, etter en vellykket oppstart, vil benytte seg av opsjonene de har på ytterligere tolv fly. Hva slags versjoner av E2-familien Widerøe eventuelt kjøper og fordelingen av disse, er ikke avgjort. Widerøe-bestillingen har i så fall en listeprisverdi på opp til 873 millioner dollar.

E-jet-familien har vært i bruk i snart 13 år. I likhet med Airbus A320 og Boeing B737 skal den utstyres med en ny generasjon mer effektive motorer. For fire år siden ble Embraer den femte kunden til Pratt & Whitneys nye serie med girede turboviftemotorer, PW1000G.

E190-E2 får en rekkevidde på 2.800 nautiske mil (5.186 km) og en maksimal avgangsvekt på 56,2 tonn. Flytypen fløy første gang i mai i fjor. Widerøes fly skal leveres med 114 seter.

Widerøe har i dag en turbopropflåte som teller 41 Dash 8-fly, fordelt på 30 fly i 100-, 200- og 300-serien og 11 Q400-fly. De kommende E2-flyene skal settes inn på rullebanene der Q400 opererer i dag.