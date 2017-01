Norwegian blir først med Boeings nye fly

Når fjerde generasjon Boeing 737 skal leveres om tre-fire måneder er det Norwegian som er først til å ta den nye flytypen i bruk.

Selskapet bekrefter overfor CNN at de mottar de første flyene i mai.

Dermed får Norwegian flyene før amerikanske Southwest Airlines, som egentlig sto først i køen.

Overtar lederrollen

På morgenen onsdag 25. januar 2012 kunne Norwegian presentere en av tidenes største flybestillinger. Da hadde selskapet nettopp flesket til og bestilt hele 222 fly, hvorav 100 var av den remotoriserte og mer effektive fjerde generasjon B737.

En drøy måned tidligere hadde amerikanske Southwest Airlines bestilt enda flere B737. Selskapet var lanseringskunde også på både 737-300, 737–500 og 737–700 - og skulle bli det samme på 737 Max 8.

Boeing 737 Max 8 fløy første gang for et år siden og skal leveres Norwegian fra mai. Foto: Paul Weatherman

Boeing 737 Max 8. Foto: Paul Weatherman

Helt siden Norwegian la inn kjempebestillingen for fem år siden har det vært klart at selskapet ville bli først i Europa med den nye flytypen. Nå rykker de altså forbi Southwest i køen og blir global lanseringskunde på et av de desidert viktigste flyene i luftfarten.

En flytype som har vært i produksjon i hele 50 år og så langt er levert i godt over 9.000 eksemplarer.

For et år siden var planen at Southwest skulle motta første fly i tredje kvartal 2017. Nå er de første leveransene framskyndet. Det er sikkert gunstig med tanke på konkurransen med den tilsvarende remotoriserte Airbus A320 Neo som har vært operativt et år allerede.

– For oss er det viktig med å ha nye fly fordi de er mer effektive i drift og har lavere utslipp. I tillegg er nye fly mer komfortable for passasjerene, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Imidlertid viser historien at det kan være utfordringer med ny teknologi. Det har Norwegian selv kjent på, med en del driftsvanskeligheter i den tidlige fasen med Boeing 787.

– Max er en oppgradert versjon av luftas arbeidshest, Boeing 737, så dette vil uansett være annerledes enn da for eksempel Airbus A380 eller Dreamliner ble satt i kommersiell trafikk, påpeker Sandaker-Nielsen.

Nye interkontinentale ruter

Den første 737 Max ble rullet ut av fabrikken Seattle tirsdag 8. desember 2015. «Spirit of Renton» er navnet på testflyet, oppkalt etter fabrikkens tilholdssted like utenfor Seattle, og den fløy første gang 29. januar i fjor.

Med nye og mer effektive CFM Leap 1B-motorer og aerodynamiske nyvinnginger som de kløvde vingetuppene, blir denne 737-en for eksempel i stand til å fly transatlantisk.

Boeing 737 Max leveres med CFMs nye Leap 1B-motorer. Viftediameteren har økt med 20 cm sammenlignet med CFM56. Foto: JIM ANDERSON

Det er også planen til Norwegian: Å utnytte den økte rekkevidden til å sette inn 737 Max på interkontinentale ruter. I dag bruker selskapet det større bredbuksflyet Boeing 787-8/9 Dreamliner på de lengste rutene. Nå kan 737 Max komme inn som supplement der det er mindre passasjergrunnlag.

Norwegian får seks fly av denne typen i 2017, men hvor de skal fly er ennå ikke helt avklart, skriver selskapet i en epost.

Nytt haleparti og nye vingetupper på B737 Max. Foto: Bob Ferguson

Boeing lover at 737 Max vil være 14 prosent mer effektivt enn 737–800, som fortsatt produseres, og 20 prosent mer effektiv enn da nåværende generasjon 737 ble satt i drift i 1998. Det er den nye generasjonen motorer som i all hovedsak skal ha æren for effektivitetsforbedringen.

I tillegg til CFM Leap 1B-motorer med større vifte (176 cm) er den mest iøynefallende endringen på 737 Max de de nye vingetuppene som er kløvd i to, med en oppoverbøyd og en nedoverbøyd del.

«Advanced Technology-winglets» kaller Boeing det som er en miks av tilbakestrøkede («rake tip») og oppoverbøyde vingetupper. Dette såkalte «dual feather winglet»-konseptet gir et større effektivt vingespenn og skal gi ytterligere opp til 1,8 prosent effektivitet.

757-erstatter

Boeing oppgir rekkevidden på 737 Max 8 til «over 3500 nautiske mil». Ifølge Norwegian er dette 400-500 nautiske mil ekstra sammenlignet med dagens 737-800. Rekkevidden er eksempelvis tilstrekkelig til å fly Trondheim-New York.

Norwegian får i tillegg ytterligere et alternativ til interkontinentale og noe tynnere ruter etter hvert:

Samtidig med at selskapet bestilte 737 Max bestilte de 100 A320 Neo. I fjor sommer gjorde Norwegian om på bestillingen og konverterte 30 av flyene til den nye versjonen A321LR som har den største passasjerkapasiteten og rekkevidden. Disse skal selskapet bruke selv når de blir blant de første til å motta flytypen i 2019.

Airbus lanserte denne LR-utgaven som en erstatter for Boeing 757. Den får en maksimal avgangsvekt (mtow) på 97 tonn og blir i stand til å frakte 206 passasjerer 4.000 nautiske mil.

Har over 700 737-er

Når det gjelder den opprinnelige lanseringskunden, bestilte Southwest like før jul i 2011 hele 150 737 Max samt 58 737 NG. Ordren er senere utvidet.

Slik blir Boeing 737 Max 8 i Southwest Airlines farger. Foto: Boeing Graphics

På denne tida hadde Southwest nylig hatt to hendelser der fly måtte nødlande med hull i taket. Ved den ene hendelsen hadde et to meter langt hull oppstått ved en overlappende skjøt «lap joint» i taket cirka midt i kabinen, og den amerikanske havarikommisjonen fant sprekkdannelser på flere steder i flyet. Det ble senere oppdaget sprekkdannelser i ytterligere tre fly.

Selskapet flyr utelukkende Boeing 737 og har i dag en flåte på hele 723 fly – ganske nøyaktig dobbelt så mange som Ryanair til sammenligning. For fire måneder siden faset selskapet ut sitt siste 737-500.

Boeing har kommet godt i gang med 2017 og har blant annet kapret storkontrakter på 100 737 Max 8 til SpiceJet og 75 tilsvarende fly til GE Capital Aviation Services. Selskapet har nå passert 3.600 bestillinger på 737 Max.