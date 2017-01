Boeing og Saab brukte kun tre år på å designe, bygge og få dette flyet i lufta

I desember 2013 gikk Boeing og Saab sammen om å designe et nytt treningsfly fra blanke ark. Allerede nå er det første flyet ferdig, det har til og med fløyet.

En prosess som ifølge produsentene vanligvis tar seks til åtte år er dermed gjort unna på kun tre.

Det svensk-amerikanske samarbeidet handler om å utvikle et nytt treningsfly til erstatning for dagens T-38 Talon.

Boeing T-X ble avduket i september, mens den første flygningen, som varte 55 minutter, ble gjennomført fra fabrikken i St. Louis 20. desember.

I tillegg er det bygget et testfly nummer to som straks skal fly etter å ha blitt brukt til bakketesting så langt. Dette er produksjonsfly, ikke prototyper, understreker Boeing som skal bruke disse til å samle data som skal leveres T-X-konkurransen i løpet av første halvår.

Treningsflyet har det Boeing og Saab kaller «stadium seating», det vil si at det ene setet er rett bak det andre og hevet slik at instruktøren kan se over eleven. Flyet har tvillinghale med skråstilte vertikalstabilisatorer over en GE F-404-motor med 78,7 kN skyvkraft med etterbrenner.

Boeings programsjef Ted Torgerson sa til Flight etter flygningen at de ikke bare har mer enn halvert normal utviklingstid. De har også gått fra «critical design review» (CDR) til jomfruferd på under ett år.

Tre andre konkurrenter

T-38 (fra venstre) sammen med Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale og F-22A Raptor. Foto: Senior Airman Kayla Newman

T-38 Talon er brukt som treningsfly i over 50 år, inkludert av norske flygere. Også nordmenn som ikke har gått på pilotskole i USA vil kunne dra kjensel på flyet.

Kampflyet F-5 Freedom Fighter, som Luftforsvaret mottok fra 1966, var basert på treningsflyet.

T-50A på den første flygningen i juni i fjor. Foto: Matthew Short

T-X-konkurransen handler om å levere så mange som 350 fly, der de første skal være operative i 2024. Det amerikanske luftforsvaret (USAF) skal etter planen tildele kontrakten i løpet av året. Med en verdi på over 16 milliarder dollar er konkurransen selvsagt knallhard.

T-100. Foto: Raytheon

Northrop Grumman, som lagde dagens treningsfly på 50-tallet, deltar også med et nytt fly designet fra blanke ark i samarbeid med partneren BAE Systems.

Lockheed Martin stiller med en oppgradert T-50A, opprinnelig utviklet sammen med Korea Aerospace Industries (KAI), og som de påpeker er designet rundt femtegenerasjonstenkning og dermed ideelt for å utdanne F-35-piloter.

Raytheon stiller i samarbeid med den europeiske partneren Leonardo med T100 - et treningsfly basert på italienske M-346 (og russiske Yak-130).

Utsatt Gripen E-flygning

Omtrent samtidig med at Boeing-treningsflyet var i lufta for første gang, skulle en tilsvarende jomfruferd skjedd i Linköping med Saabs nye versjon av Jas-39 Gripen.

Under utrullingsseremonien av Gripen E i mai, ble det opplyst at planen var at det første testflyet, med betegnelsen 39-8, skulle i lufta i løpet av 2016.

Nå er i stedet jomfruferden utsatt til andre kvartal i år. Ifølge Saab skyldes denne forsinkelsen ferdigutvikling og kvalifisering av den nye avionikken og softwaren. Flyet er ellers ferdigbygget, inkludert med en del installert testutstyr.

Taxitesting med Gripen E

På det årlige Gripen-seminaret i fjor sammenlignet Ulf Nilsson, sjef for Saabs flyvirksomhet, installasjonen av den nye avionikken med overgangen fra mobiler med mekaniske knapper til smarttelefoner for snart ti år siden.

Det skal også nevnes at mye av den nye teknologien i Gripen E, for eksempel de aktive og passive sensorene som aesa-radar («active electronically/electrically scanned array») og IRST («infra-red search and track»), lenge er blitt flytestet ombord i Gripen NG-demonstrasjonsflyet (39-7).

Også dagens Gripen C/D får noen av forbedringene gjennom MS20-oppgraderingen, det viktigste er forbedret datalinkkapasitet og evne til elektronisk krigføring og integrasjon av det nye Meteor-missilet. Utviklingsfilosofien i Saab er trinnvis utvikling i motsetning til å operere kampflyene i 15 år for så å ta en diger midtlivsoppgradering.

De første neste-generasjons Gripen skal leveres i 2018/2019 og oppnå initiell operativ kapasitet i 2021.

Bakkeskutte bomber

Saab og Boeing har flere samarbeidsområder utover T-X-programmet. For eksempel har selskapene i samarbeid utviklet «Ground Launched Small Diameter Bomb» (GLSDB) som ble testfyrt for første gang i februar 2015 på rakettskytefeltet i Vidsel i Nord-Sverige.

Her kombineres den første versjonen av Boeing-glidebomba SDB (GBU-39) med motoren fra en M26 artillerirakett i et våpen som kan nå mål eksisterende granater og ballistiske missiler ikke klarer.