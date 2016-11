Slik skal svenskene slå gjennom hos verdens største våpenimportør

Saab skal sette opp en sluttmonteringsfabrikk for kampflyet Jas-39 Gripen i Brasil. Dersom selskapet og svenske myndigheter lykkes med sin kampanje, kommer det en tilsvarende fabrikk i India.

Etter at statsminister Stefan Löfven lobbet i India tidligere i år, har næringsminister Mikael Damberg sammen med Saab-sjef Håkan Buskhe vært på besøk hos den indiske statsministeren Narendra Modi i forrige uke.

Målet er å selge kampfly, og et av de beste kortene de har på hånda nå er avtalen som ble inngått med Brasil i forbindelse med Gripen-salget og Saabs demonstrerte evne til å overføre teknologi og kompetanse.

Viser til Brasil

Damberg sier til Dagens Nyheter at det «unike og strategiske samarbeidet» mellom Sverige og Brasil ble trukket fram i samtalene med Modi.

Brasil blir den sjette Gripen-nasjonen og skal motta de første av 36 bestilte Jas-39E/F i 2019.

Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje i Brasil.

Det legges også til rette for et potensielt samarbeid utover dette - eksempelvis i et framtidig sivilt fly utviklet i fellesskap av Saab og Embraer. Fra svensk ståsted ligger det et gedigent markedspotensial i Brasil, som kan behøve flere enn 36 kampfly, og resten av Latin-Amerika.

En tilsvarende avtale med India ville vært i tråd med Modis «Make in India»-program som tar sikte på å anskaffe både énmotors kampfly og ytterligere nye tomotors kampfly i tillegg til de 36 Dassault Rafale-flyene som det tidligere i høst omsider ble inngått kontrakt på. Saab er blant kampflyprodusentene som i oktober fikk en ny forespørsel fra India.

India har i en årrekke vært verdens desidert største våpenimportør (blant andre Stockholm internasjonale fredsforskningsinstitutt, SIPRI, har statistikk på dette).

Startskudd for 15 år siden

Dassault Rafale Foto: Dassault Aviation

Kjøpet av de franske kampflyene har bakgrunn i anskaffelsesprosessen MMRCA (Indian Air Force Medium Multi-Role Combat Aircraft), som mildt sagt har vært en langdryg affære.

Prosessen startet allerede i 2001 og handlet i utgangspunktet om minst 126 fly.

Eurofighter Typhoon var lenge favoritt i den indiske kampflykonkurransen, her sammen med et indisk Sukhoi Su-30MKI (øverst). Foto: Geoffrey Lee, Planefocus Ltd

I 2011 sto det mellom Dassault Rafale og Eurofighter Typhoon, etter at Boeing og deres F/A-18IN Super Hornet, F-16IN Super Viper fra Lockheed Martin, Saabs Jas-39 Gripen og Mikojan MiG-35 ble vraket fra konkurransen.

Året etter vant Dassault fram i avtalen som i første omgang handlet om 36 fly, der kun den første halvparten skulle bygges i Mérignac utenfor Bordeaux. Deretter var intensjonen å gjennomføre full teknologioverførsel fra Dassault Aviation og partnerne, med motorprodusenten Snecma og avionikkleverandøren Thales i spissen, til Hindustan Aeronautics Limited (HAL), som skulle sette opp fabrikk i teknologihovedstaden Bangalore. HAL har blant annet bygget Su-30MKI på lisens fra russiske Sukhoi.

Fransk-indisk samarbeid

Etter flere år med forhandlinger endte det med altså med 36 franskproduserte fly til 7,8 milliarder euro inkludert våpenpakker, der Frankrike er forpliktet til gjenkjøp tilsvarende 50 prosent av anskaffelseskostnaden.

Dassault har for øvrig et langt samarbeid med det indiske flyvåpenet. Senest med Mirage 2000, og med kampflyene Mystère og Ouragan på 1950/60-tallet. Når Rafale-leveransene starter om halvannet år fra nå, skal flyene fordeles på to skvadroner. Den ene blir stasjonert nær grensa mot Pakistan, den andre i den nordøstlige delstaten Arunachal Pradesh, nær Kina, ifølge Defense News.

Glemt kompetanse: Se Gripen bruke riksvegen som kampflybase

Oppgraderte Gripen

Flyet Saab tilbyr India er Jas-39E/F som ble rullet ut fra fabrikken i Linköping og vist fram for første gang for seks måneder siden.

Jas-39E under utrullingsseremonien i mai. Foto: Saab

I tillegg til de 36 flyene til Brasil, skal Saab oppgradere 60 av det svenske forsvarets Jas-39C til den nyeste versjonen. De første neste-generasjons Gripen skal leveres i 2018/2019 og oppnå initiell operativ kapasitet i 2021.

Stikkord for Ekko-modellen er at den kan bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor. Det første testflyet, med betegnelsen 39-8, skal etter planen fly for første gang i løpet av dette året.

Jas-39A/B har vært operativt i Sverige i 20 år, mens den natotilpassede C/D-versjonen har vært i bruk i 13 år. Tidligere i år ble MS20-oppgraderingen klar, der den viktigste nyvinningen er integrasjon av det nye Meteor-missilet.

Så langt er Meteor-missilet (nest ytterst på vingene) kun operativt på én flytype: Saab Gripen. Foto: Saab

Svenskene er faktisk først med det såkalte bvraam-missilet («Beyond Visual Range Air-to-Air Missile») som produsenten MBDA hevder har en såkalt «no escape zone» (NEZ) som er tre ganger større enn noe annet eksisterende eller planlagt luft-til-luft-missil.

Effekten på ramjetmotoren kan reguleres slik at missilet kan fly effektivt og drivstoffgjerrig mot målet. En radarmålsøker med nye algoritmer bedømmer når det kan avvente med lavere hastighet og når det må gasse på. Meteor sørger for ha stor skyvekraft og manøvreringsevne og makshastighet mot slutten, over Mach 4.

Saab-sjefen uttalte under Farnborough i sommer at Meteor-integrasjonen og MS20 er vesentlig for å kunne lykkes hos potensielle nye kunder.

Dagens Gripen-versjoner blir operert av Sverige, Sør-Afrika, Ungarn, Tsjekkia og Thailand. Saab jakter flere eksportkontrakter i tillegg til India, blant annet i Finland, samt Belgia, Bulgaria, Colombia, Filippinene, Indonesia, Malaysia, Slovakia og eventuelt også Sveits.