Webinar: Hva skjer med vannkrafta?

Plutselig har vannkrafta, den trauste grunnplanken i det norske kraftsystemet, blitt gjenstand for het debatt. Skal man åpne vernede vassdrag igjen? Hvor mye mer kraft kan vi få ut av de vannkraftverkene vi har? Og hvorfor skal strømmen i Norge koste over 2 kroner per kilowattime, når vannkrafta bare koster noen øre å produsere?

Dette og mye annet spør vi om når kraft-Norges toppsjefer besøker Polyteknisk Forening tirsdag morgen. Vi møter:

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft

Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, NVE

Naturvern eller flomvern?

Partiet Høyre forslo nylig å avvikle vernet for ti konkrete vassdrag. Flere politikere mener at «skånsom kraftutbygging» er mulig, særlig i kombinasjon med flomvern. Nå har også Arbeiderpartiet åpnet for å se på vernestatusen til enkelte vassdrag, selv om NVE vurderer potensialet i vernede vassdrag til å være lite.

Mens en svært tørr sommer har gjort at vannstanden er lav på Vest- og Sørlandet, flommer det bokstavelig talt over i Midt- og Nord-Norge. Ekstremværet Gyda gjorde at Trønderenergi måtte slippe vann forbi turbinene, og strømmen i enkelttimer kostet 10 øre.

Klimaendringer gir mer kraft

Er dette en forsmak på hva vi har i vente? NVE forventer at klimaendringene i seg selv vil gi 4 TWh mer kraft i 2040.

Hvordan skal vi få mer kraft til Norges store industriplaner, og hva skal vi bruke den til? Er ny grønn energi viktigere enn naturhensyn? Og hva er egentlig riktig kraftpris?

Arrangementet er støttet av NTNU/ Hydroflex og er åpent og gratis for alle. Sendingen starter klokken 08.30. Hvis du vil delta fysisk på Håndverkeren i Oslo, kan du melde deg på her.