Wartsila leverer motor til fransk gass-hybrid cruiseskip

I fjor ble det kjent at Vard skal bygge et nytt isbrytende cruiseskip for franske Ponant. Nå er det klart at Wärtsilä får oppdraget med å levere framdriftssystemet til skipet.

– Vi har bestilt et rent skip med teknologi som går ut over de gjeldende miljøkravene i bransjen. Derfor har vi valgt fremdriftssystemer fra Wärtsiläs høyeffektive 31DF-motor som går på LNG, sier generalsekretær hos Ponant, Charles Gravatte, i en pressemelding.

Wärtsilä skal levere to 10-sylindrede og fire 14-sylindrede 31DF-motorer, og drivstoffgassystemet.

20 prosent mindre CO2

I tillegg til fuel-LNG-motorene får skipet batteridrift. Batteriene skal brukes når skipet seiler i spesielt sårbare områder. Kontrakten for skipet er verd totalt 2,7 milliarder kroner.

LNG-motorer har cirka 20 prosent lavere CO2-utslipp, 80–85 prosent mindre NOx-utslipp, og så å si ikke svovel- og partikkelutslipp.

Ifølge Wärtsiläs egne nettsider er firetaktsmotoren 31DF anerkjent som den mest drivstoff-effektive motoren i sin klasse.

Det finske selskapet skal også levere navigasjonssystemet til cruiseskipet. Utstyret skal leveres i 2020, og skipet skal være ferdigstilt i 2021. De 11 andre skipene i rederiets flåte har også framdriftssystem fra samme leverandør.

– Wärtsiläs banebrytende teknologi bidrar sterkt til å skape en renere, mer effektiv og bærekraftig drift. Denne kontrakten er et klart eksempel på dette. Vi er glade for å støtte Ponan, sier regional salgsdirektør for Sør-Europa og Afrika i Wärtsilä Marine Solutions, Glenn Mattas, i pressemeldingen.

Norskbygde skip kan ikke måle seg med disse: Verdens 10 største cruiseskip

Kan gå i kompakt is

Cruiseskipet skal etter planen operere i både Arktis og Antarktis, og skal ha isbryteregenskaper etter Polarklasse 2, som er den nest høyeste klassen. Skipet skal kunne gå gjennom kompakt is framover og bryte ekstrem is med akterenden.

Ponants plan er å ta passasjerer til Nordpolen, Antarktis og Grønlandske farvann. Ifølge egne nettsider vil de la turistene oppleve innuiters jakt og fangst på nært hold i nord, samt pingviner på nært hold i sør.

Polarskipet blir 150 meter langt, 28 meter bredt og har en cruisefart på 15 knop. Det er sengeplasser til 270 passasjerer i 135 lugarer med balkonger. Det vil være et mannskap på 180 på det cirka 30.000 bruttotonn store skipet.