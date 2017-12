Gass-hybride polarcruise: Bygger isbryter til 2,7 milliarder

Det blir verdens første cruiseskip med isbrytende egenskaper og gass-hybrid framdrift.

Framdriftssystemet med dual fuel-LNG-motorer og batterier, er utviklet i samarbeid mellom det franske cruiserederiet Ponant, Stirling Design International, Aker Arctic og Vard.

Skroget bygges i Romania og utrustes ved Vard Søviknes. Total kontraktssum er på 2,7 milliarder kroner, opplsyer Vard i en pressemelding.

Skipet, som har betegnelsen VARD 6 17, skal leveres i andre kvartal 2021.

Ekstrem isbryting

Skipet får isbryteregenskaper med Polarklasse 2 og skal kunne ta med passasjerer til det geografiske Nordpolpunktet samt Antarktis. Polarskipet bygges med Bureau Veritas-klasse etter PC2 polarkode.

Det skal tillate seilas året rundt i moderate til flerårig is opp til 3,5 meter.

Skipet er designet med Aker Arctis «Double Action»-prinsipp. Forover kan det gå gjennom kompakt is, mens ekstrem is brytes med akterenden. Polarklasse 1 er høyest, beregnet på de største isbryterne for helårige operasjoner.

RCCL kutter utslipp: Cruisegigant setter inn brenselcelle – skal kutte 40 prosent CO2 innen 2022

270 passasjerer

VARD 6 17 Polarcruiseskip

Utviklet av Vard, Ponant, Stirling Design International, Aker Arctic

Verft: Vard Søviknes (Skrog: Vard Tulcea)

Lengde: 150 meter

Bredde: 28 meter

Dypgang: 10 meter

Passasjerer: 270

Mannskap: 180

Bruttotonn: 30.000

Framdrift. Hovedmotor: Wärtsila W31 DF (LNG)/Batterier. ABB azipod

LNG-tanker: GTT (4.500 m3)

Isklasse: PC2 (flerårig is, inntil 3,5 meter

Klasseselskap: Bureau Veritas

Polarskipet blir 150 meter langt, 28 meter bredt og cruisefart på 15 knop. Det er sengeplasser til 270 passasjerer i 135 lugarer med balkonger. Det vil være et mannskap på 180 på det cirka 30.000 bruttotonn store skipet.

Ponant opplyser å sine nettsider at rederiet ønsker å være en pionér innen miljøvennlig polarcruise og derfor vil bruke LNG som drivstoff i kombinasjon med batterier.

LNG-motorer har cirka 20 prosent lavere CO2-utslipp, om lag 80 – 85 prosent mindre NOx-utslipp og så å si ikke svovel- og partikkelutslipp.

I spesielt sårbare områder vil skipet seile utslippsfritt med elektrisk framdrift, slik også Hurtigruten ASA har planlagt for sine to ekspedisjonsskip, «Roald Amundsen» og «Fridtjof Nansen», under bygging ved Kleven.

Finske propeller og motorer

Ponant opplyser at de på miljøsiden, i tillegg til LNG og siste generasjon batterier, skal ha et avansert energistyringssystem, varmegjenvinning og vannrensing.

Framdriftssystemet består av Wärtsiläs W31 i dual fuel-versjon, batteripakker (ukjent leverandør), og ABB azimuthpropeller. Franske GTT skal levere LNG-tankene med kapasitet på 4.500 m3. Skipet skal i tillegg ha to helikoptre og 16 Zodiac RIB-er (lettbåter) for å ta med passasjer et stykke fra skipet.

Det blir lagt vekk på gode opplevelser for de 270 passasjerene på Ponants isbrytende polarcruiseskip. Bilde: Stirling Design International

Vard er allerede i gang med å bygge fire luksuscruiseskip for Ponant. Det første i serien skal leveres i andre kvartal 2018 og de neste tre i perioden fram til sommeren 2019.

Administrerende direktør Roy Reite i Vard sier i en pressemelding at han er stolt og glad over kontrakten og videre samarbeid med Ponant, Striling International og Aker Arctic.

Les også: Bygger cruiseskip med dieselmotor for ekspedisjoner i arktis

Møte med pingviner

- Vard har omfattende erfaring og kunnskap med isbryterteknologi. Over flere generasjoner har vi bygget avanserte skip, utviklet for operasjoner i polare strøk, sier Reite.

Ponant skriver på sine nettsider at de fra 2021 vil ta med passasjerer i kjølvannet til store polforskere. Det omfatter både Nordpolen, oppleve kryssing av arktiske hav, Grønlandske farvann, ekstreme forhold i nord-øst og utforske Antarktis.

De reisende skal få gå ut på isen og oppleve grønlandske Inuiters jakt og fangst på nært hold og se pingviner i Antarktis.