Vurderer ny plassering av Mjøsbrua

I fjor sommer avbestilte Nye Veier kontrakten om bygging av ny firefelts europavei mellom Moelv og Roterud i Innlandet. Kontrakten inneholdt blant annet bygging av ny bru over Mjøsa, noe som førte til at også denne planen ble lagt bort.

Nå viser det seg imidlertid at planene er tatt frem igjen.

I en pressemelding skriver utbyggingsselskapet at de ikke bare ønsker å fortsette med arbeidet, men at de ønsker å utvide planområdet for å vurdere alternativer for plassering av ny bru over Mjøsa.

Utreder to alternativer

– Etter at arbeidet med ny bru over Mjøsa stoppet opp i fjor sommer, har vi jobbet videre med å utvikle prosjektet. Vi ser blant annet at en realiserbar løsning må etableres på grunnere vanndyp enn det som tidligere er lagt til grunn. Det siste året har vi undersøkt ulike krysningspunkt for en ny bru over Mjøsa, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

De to alternativene Nye Veier ønsker å utrede, er ett som går like sør for båthavna i Moelv og over til Skulhusodden og ett alternativ parallelt med og like sør for dagens Mjøsbru.

– Vi ønsker å være åpne om dette behovet allerede nå. Til høsten vil vi komme tilbake med et formelt varsel om utvidelse av planområdet, sier Tangen.

Krever enighet fra kommunene

Det er de to kommunene Ringsaker og Gjøvik som må fatte vedtak om utvidelse av planområdet.

– I samarbeid med kommunene legger vi opp til bred medvirkning. Planprogrammet med den varslede utvidelse av planområdet skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, sier Tangen.

I høringsperioden blir det gjennomført informasjonsmøter og åpne kontordager. Da kan de som er berørt av planene få mer informasjon, komme med spørsmål og sende inn innspill til planprogrammet.