Flytter 820 meter lang bru som veier 48.000 tonn

Det er et ingeniørmessig krafttak av dimensjoner som nå ferdigstilles syd i Tyskland, i delstaten Baden-Württemberg. Det passerer mer enn 50.000 personbiler og 13.000 tunge kjøretøyer over Neckartalbrücke i Heilbronn hver eneste dag i hver retning, altså en ÅDT på langt over 100.000 kjøretøy (tall fra 2020). Ny bru måtte bygges uten å stanse trafikken. A6 har tre felt i hver retning og var opprinnelig dimensjonert for en ÅDT på 60.000, skriver VDI Nachrichten.

Ingeniørene startet med bygge en fritt frambygg-konstruksjon 21 meter nord for eksisterende bru. Avstanden var så liten de kunne gjøre den, og fortsatt ha plass til kraner og andre anleggsmaskiner. Når den stod ferdig ble trafikken ledet til den nye brua, i to felt i begge retninger. Så ble de gamle bruene sprengt, og restene fraktet bort.

Hydrauliske jekker

Neste steg var å føre opp ny bru for sydgående trafikk, også den en fritt frambygg-bru. Deretter kom nye fundamenter for ny bru for nordgående trafikk på plass.

Nå blir all trafikken ledet inn på den nye for sydgående trafikk, og den første av de nye skjøvet 21.5 meter tett inn på tvillingbrua.

Brua blir hevet av to hydrauliske jekker på hver av de 21 fundamentene den hviler på. Et ikke oppgitt antall 15,3 mm tykke stålvaiere trekker så brua innover. Den sklir på teflonbelagte plater som i tillegg er smurt med fett. Entreprenøren planlegger å bruke 500 tonn.

Feilkonstruksjon på den gamle brua

Den gamle brua bestod av fire enkeltbruer som ble ført opp i perioden 1965 til 67. Disse var laget med plasstøpte betongbjelker med overliggende betongplate. Bjørn Ivar Isaksen, seksjonssjef for konstruksjonsteknikk i Vegdirektoratet sier til Teknisk Ukeblad at den mekaniske koblingen mellom bjelke og plate er svært viktig for denne typen konstruksjoner.

Det viste seg at de tyske ingeniørene som førte opp de opprinnelige bruene ikke helt hadde kontrollen på dette. De valgte å utelate tverrbjelker til å stive av konstruksjonen. Til tross for at det var gjort beregninger på forhånd, viste det seg å ikke være så lurt. Allerede etter syv år måtte bruene gjennom reparasjoner og utbedringer etter skader på lagre. Problemene fortsatte, og tidlig på 2000-tallet måtte det gjøres reparasjonsarbeider for nesten 200 millioner kroner.

Tilstanden var nå likevel så sjaber at tyske veimyndigheter besluttet å rive de gamle og føre opp helt nye bruer. Så vil tiden vise om de denne gangen har valgt gode løsninger – ifølge tyske medier er det uansett ny rekord. Aldri før har en så lang og tung bru vært flyttet sideveis.