Vraket fra milliard-kontrakt i USA: – Vi tapte på pris, ikke teknologi

Russlands invasjon av Krim i 2014 hadde og har fortsatt en lang rekke konsekvenser.

Eksempelvis ble det åpenbart for den amerikanske hæren at deres pansrede personellkjøretøy (PPK) hadde et skrikende behov for bedre beskyttelse og økt slagkraft.

Det ble iverksatt et hasteprosjekt for å oppgradere Stryker-vognene på Natos østflanke med 30-millimeter maskinkanoner.

Stryker-produsenten General Dynamics Land Systems (GDLS) fikk oppdraget og tok med seg Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som leverandør av de ubemannede kanontårnene.

Men da konkurransen om å oppgradere vognene til ytterligere minst seks Stryker-brigader ble avgjort på forsommeren, var det i stedet Oshkosh Defense som stakk av med storkontrakten.

Uoffisiell utviklingsrekord

Rammeavtalen går ut på å levere kjøretøy til opp til seks Stryker-brigader de kommende seks år, og er verdt 943 millioner dollar, cirka 8,5 milliarder kroner.

Den ble inngått i juni, med en bestilling på 91 vogner. I august ble det gjort et nytt avrop på ytterligere 83 vogner.

Oshkosh har i MCWS-prosjektet (30mm Medium Caliber Weapon System) alliert seg med Pratt Miller og Rafael Advanced Defense Systems. Systemet er basert på Rafaels Samson-tårn som skal integreres på Stryker-chassis av typen ICVVA1 (Stryker Double V Hull Infantry Carrier Vehicle).

Beskyttelsesforbedring på Stryker var allerede i gang basert på erfaringer fra Irak og Afghanistan, mens det var Krim-invasjonen som var den utløsende årsaken til at det ble satt fart på å forbedre slagkraften.

Dragoon-vogn med RT40 kanontårn på utstilling i Tsjekkia i mai 2018. Foto: Sgt. Timothy Hamlin

Den nye Stryker-kanonen er en XM813 som ble utviklet av Orbital ATK, senere kjøpt opp av Northrop Grumman, og er en videreutvikling av Bushmaster II-kanonen som blant annet også brukes på norske CV90 stormpanservogner.

GDLS og KDA var høsten 2016 klar med de første av 83 oppgraderte Stryker PPK, kjent som Dragoon, med tårnet MCT-30 («Medium Caliber Turret») som senere er døpt om til RT40. Dragoon ble levert til et såkalt «Stryker Brigade Combat Team» (SBCT) fra våren 2018.

Anskaffelsesorganisasjonen Program Executive Office Ground Combat Systems (PEO GCS) beskrev det som en uoffisiell rekord i kjapp utvikling og leveranse. Men tre år senere ble det altså klart at det ikke ble flere oppgraderingsoppdrag på de to partnerne. Også Leonardo DRS deltok i konkurransen.

– Langt bedre løsning

Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA, står fast ved at de og GDLS leverte en langt bedre teknisk løsning enn den som vant, noe også evalueringa av tilbudene, som startet i august i fjor, skal ha vist.

Løsninga de forsøkte å selge inn, er utviklet i samarbeid med Stryker-programkontoret og de operative brukerne i 2nd Cavalry Regiment som er stasjonert i Vilseck i Tyskland.

– Selve konkurransen nå ble utelukkende vunnet på pris av en aktør som har hatt et meget stort ønske om å komme inn på dette markedet. Basert på hva som skrives i media i USA, har programmet allerede fått forsinkelser fordi den valgte leverandøren ikke møter ytelseskrav, skriver Bratli til Teknisk Ukeblad.

Janes avdekket i juli at US Army i samarbeid med leverandøren nå er i ferd med å gjøre justeringer. Det skal være tekniske utfordringer, blant annet knyttet til kanonens evne til å skyte under fart. De første Oshkosh-oppgraderte vognene skal leveres til Hæren i slutten av 2023.

Boxer med kongsbergtårnet RT60.

Ifølge Bratlie har det vært svært gode tilbakemeldinger fra felten der systemene de har levert har vært i bruk i noen år. Han legger heller ikke skjul på at han fortsatt har et håp om at det byr seg flere muligheter med Stryker i framtida.

Marinekorps-leveranser

Uansett om døra skulle være stengt hos den amerikanske hæren for Stryker-programmet, har Kongsberg-selskapet flere andre pågående prosjekter i USA, samt flere muligheter der og globalt for RT-serien av ubemannede tårn.

RCV-M-testing på Fort Dix i slutten av juni. Foto: Kevin C Mcdevitt

En av de nye brukerne er US Marine Corps (USMC). KDA er valgt som leverandør av RT40 til marinekorpsets nye flåte av såkalte «Amphibious Combat Vehicle» (ACV) fra BAE/Iveco som skal erstatte snart 50 år gamle «Assault Amphibious Vehicle» (AAV).

Her pågår det nå test og kvalifisering av tårnet for amfibiske operasjoner, og ifølge Bratlie startet de første testene på skytebanen i USA nå i sommer.

Marinekorpset skal om noen år også erstatte dagens pansrede personellkjøretøy («Light Armored Vehicle», LAV-25) med det som skal hete «Advanced Reconnaissance Vehicle» (ARV).

Her har Kongsberg inngått en avtale med Science Applications International Corporation (SAIC) om å levere kanontårn til ei demovogn i første omgang.

– Her er det en konkurranse som kommer, men vi forventer at det blir samme tårn som for ACV også på dette kjøretøyet, opplyser KDA-sjefen.

Boxer

KDA er også involvert i et annet prosjekt for US Army, der deres tårn er integrert på Textron RCV-M som nå brukes til å teste ut konsepter med robotiserte kjøretøy. Også dette programmet startet opp med testing på skytebanen nå i sommer.

Den amerikanske hæren skal også etter hvert erstatte stormpanservogna Bradley, som det i løpet av 40 år er produsert nesten sju tusen eksemplarer av.

– Dette er forsøkt en rekke ganger uten hell. Men på et tidspunkt så må også disse erstattes, og da er det med ubemannede tårn, opplyser Bratlie.

– Hva slags muligheter internasjonalt finnes det for RT-serien?

– Det er en rekke muligheter som vi jobber med i Europa og Midt-Østen spesielt. Vi har for eksempel nylig vist fram vårt RT60-tårn på Boxer som er et kjøretøy som er valgt av flere nasjoner.

Boxer 8x8 produseres av tyske Artec som er et datterselskap av Rheinmetall og Krauss-Maffei Wegmann (KMW). En av nasjonene som har valgt denne vogna, er Storbritannia som skal ha 500 RS4-våpenstasjoner fra KDA. En potensiell Boxer-kontrakt med RT-kanontårn kan være Slovenia.