Våpenfeiring i Slovenia: Kongsberg ser muligheter også for å levere tyngre skyts

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har den gunstige posisjonen at deres fjernstyrte våpenstasjon har fast plass på taket amerikanernes nye feltvogner av typen JLTV.

Oskosh JLTV er ikke bare bestilt i cirka 18.000 eksemplarer til hjemmemarkedet – feltvogna er også i ferd med å eksporteres i stadig større grad.

Det har allerede ført til flere leveranser av Protector RWS for kongsbergselskapet.

En av disse kundene er Slovenia som tidligere denne måneden hadde overleveringsseremoni for sine nye JLTV med M153 Crows som er den amerikanske betegnelsen.

Bestiller flere i år

Ifølge den slovenske forsvarsledelsen skal JLTV der gjøre akkurat som i USA, nemlig erstatte utslitte Humvee-er og bidra med bedre mobilitet, beskyttelse og ildkraft, ikke minst i bevegelse og i dårlig sikt.

Slovenias forsvarsminister Matej Tonin holder tale for diplomater, forsvarsledelse og industritopper. Foto: Borut Podgoršek, Det slovenske forsvarsdepartementet

– Det er en etterlengtet modernisering av hæren som nå endelig har startet, sa Slovenias forsvarsminister Matej Tonin på arrangementet som fant sted 4. juni.

Her var også representanter fra Oshkosh og KDA til stede, i tillegg til Trine Skymoen som er Norges ambassadør til Ungarn og Slovenia og Susan K. Falatko, chargé d’affaires ved USAs ambassade i Ljubljana.

I oktober 2018 inngikk Slovenia en myndighet-til-myndighet-avtale med USA om kjøp av 38 nye Oshkosh JLTV som nå er i ferd med å leveres. Tonin opplyste at Slovenia kommer til å bestille ytterligere 37 slike biler i løpet av dette året.

Ifølge KDA hadde de med seg tre Crows-stasjoner til Slovenia som er blitt integrert på JLTV på stedet. Resten er i ferd med å produseres av Kongsberg Protech Systems USA i Johnstown i Pennsylvania og skal leveres til høsten.

Spike LR2

De slovenske feltvognene får evnen til å bekjempe tungt pansrede motstandere også, ettersom de kan utstyres med panservernmissiler.

For et halvt år siden demonstrerte israelske Rafael Advanced Defense Systems nyeste generasjon av panservernmissilet Spike integrert på en Protector RWS på en skarpskyting i Slovenia.

Senere er det blitt klart at også Danmark skal integrere Spike LR2 på sine Kongsberg-stasjoner som ble bestilt i desember 2019.

Slovenia er for øvrig ingen ny Protector-bruker. De bestilte slike våpenstasjoner allerede i 2009 til sine pansrede 8x8-kjøretøy av typen Patria AMV.

Men KDA mener og håper at Slovenia kan bli en atskillig større Protector-bruker.

Moderniseringa av den slovenske hæren medfører nemlig også anskaffelse av nye pansrede personellkjøretøy (PPK) som ligger an til å bli Boxer 8x8 fra tyske Artec som er et datterselskap av Rheinmetall og Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Sett fra Kongsbergs kontorer er deres ubemannede kanontårn av typen RT40 (tidligere kjent som MCT-30) er en sterk kandidat til å monteres brukes på de kommende slovenske PPK-ene.

På dette tårnet brukes 30-millimeteren XM813 som er en videreutviklet versjon av Bushmaster II og som for eksempel sitter på den norske hærens CV90 stormpanservogner.

Så langt har KDA integrert tre våpenstasjoner på slovenske JLTV – det skal bli ytterligere 72. Foto: Borut Podgoršek, Det slovenske forsvarsdepartementet

USA utvidet bestillinga kraftig

Ettersom våpenstasjonene til Slovenia kjøpes gjennom det amerikanske FMS-programmet («foreign military sales»), er det altså ingen direkte kontrakt med Kongsberg. Det samme gjelder for andre eksportkunder av Oshkosh JLTV som Nord-Makedonia, Romania og Litauen.

Det disse FMS-salgene derimot bidrar til, er å øke trykket på Crows-programmet som disse våpenstasjonene hentes ut fra.

Slik ser Oshkosh JLTV ut med slovenske merker og Protector RWS på taket – foreløpig uten panservernmissil. Foto: Borut Podgoršek, Det slovenske forsvarsdepartementet

For en måned siden kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at de utvider Crows-avtalen, som stammer fra 2007, ved å tildele Kongsberg Defence & Aerospace AS i Kongsberg en kontrakt verdt 499 millioner dollar.

Dette er en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») med et omfang på i overkant av fire milliarder kroner, selvsagt avhengig av det framtidige behovet.

Siden de første Crows-bestillingene kom for 14 år siden, er det nå levert over 17.000 Protector-våpenstasjoner til USA (M153 Crows), og totalt over 20.000 våpenstasjoner (RS2/4/6).

Teknisk Ukeblad har fått opplyst at den nye kontrakten også inneholder videreutvikling i tillegg til leveranse og understøttelse. KDA har ei stund jobbet med en større oppgradering av elektronikk og software på både fjernstyrte våpenstasjoner og tårn (RS/RT). De er nå i avsluttende fase med kvalifisering av disse oppgraderingene.

Protector-brukere Det er per i dag 26 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon («remote weapon station», RWS). Disse er: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Kroatia, Kuwait, Litauen, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA.

Danmark, Canada, Tyskland og Storbritannia er blant de store kundene som vil få levert den oppgraderte utgaven av RS4. Leveransene til alle disse kundene vil starte til høsten og gå fortløpende framover.

Kongsberg Protector har i dag 26 brukernasjoner (se faktaboks). Det er såpass mange nylig inngåtte kontrakter der leveransene nettopp har startet eller er i ferd med å starte nå, slik at i løpet av dette året, vil systemet trolig passere 21.000 produserte eksemplarer.

Den ferskeste brukernasjonen er Taiwan som skal bruke dem på sine oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner.