Storkontrakt: Den amerikanske hæren fortsetter opprusting med norske våpenstasjoner

For to og et halvt år siden inngikk Kongsberg Defence & Aerospace en ny rammeavtale for fjernstyrte våpenstasjoner til den amerikanske hæren, verdt 4,5 milliarder kroner.

Rammen fra denne er nå brukt opp og derfor utvides den.

Utvidelse verdt fire milliarder

Kongsberg Defence & Aerospace AS i Kongsberg, Norge er tildelt en kontrakt verdt 499 millioner dollar, opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet mandag.

Her kommer det fram at dette handler om en utvidelse av Crows-avtalen, som er et felles anskaffelsesprogram for våpenstasjoner til den amerikanske hærens kjøretøyer.

Tirsdag morgen kom Kongsberg-gruppen med en børsmelding med den samme informasjonen.

Akkurat som høsten 2018 er det nå snakk om en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») med et omfang på i overkant av fire milliarder kroner.

Siden de første Crows-bestillingene kom i 2007 er det nå levert over 17.000 Protector-våpenstasjoner til USA (M153 Crows), og totalt over 20.000 våpenstasjoner (RS2/4/6).

Oppgraderinger

Teknisk Ukeblad får opplyst fra KDA at i tillegg til leveranse og understøttelse er det i den nye kontrakten også utvikling av våpenstasjonen.

KDA har ei stund jobbet med en større oppgradering av elektronikk og software på både fjernstyrte våpenstasjoner og tårn (RS/RT). De er nå i avsluttende fase med kvalifisering av disse oppgraderingene.

Danmark, Canada, Tyskland og Storbritannia er blant de store kundene som vil få levert den oppgraderte utgaven av RS4. Leveransene til alle disse kundene vil starte til høsten og gå fortløpende framover.

