Volkswagen vurderer å lage batterier selv for å klare å bli bli verdens største elbilprodusent

Volkswagen har som mål å bli størst på elbiler. Men til nå har de tilsynelatende ikke helt bestemt seg hvordan de skal skaffe batterier til denne satsingen.

Nå ser det imidlertid ut til at de vurderer å stikke fingrene i celleproduksjonen selv. Det ifølge nyhetsbyrået DPAs kilder, som de hevder er velinformerte.

Volkswagen ønsker angivelig å inngå et samarbeid med koreanske SK Innovation om produksjon av celler i Europa. De to skal vurdere å danne et fellesforetak, skriver DPA.

I tillegg sier Volkswagen AGs styreleder Herbert Diess i et intervju med Manager Magazin, referert av nyhetsbyrået DPA, at de ønsker å produsere celler sammen med SK Innovation.

Ingen avgjørelse tatt

Noen avgjørelse skal imidlertid ikke være tatt, og Volkswagen ønsker ifølge DPA ikke å kommentere spekulasjoner.

Spørsmålet om celler er ikke småtterier for den som ønsker å lage elbiler. Særlig ikke for den som skal lage mange.

Er du stor nok kan du antakelig kjøpe cellene som batteriene lages av på det åpne markedet og få dem til en god pris. Samtidig – er du stor nok kan du få stortdriftsfordeler ved å lage dem selv.

Volkswagens første bil ut i sin nye ID-serie av elbiler. Foreløpig er den bare et konsept. Foto: Marius Valle

Inntil videre ser det ut til at Volkswagen velger å kjøpe celler av asiatiske underleverandører. Det er kjent at de har et veldig tett samarbeid med LG Chem, som en arbeidsgruppe fra Volkswagen besøker annenhver uke. Dette for å forsikre seg om at batterileveransen til de kommende ID-elbilene går som smurt.

Det er likevel en annen sak å produsere celler selv, om enn i samarbeid med en produsent.

Vil ikke gjøre seg avhengig av underleverandører

Diess har tidligere gitt uttrykk for at han ikke vil gjøre seg avhengig av underleverandørene i det lange løp. De har derfor vurdert å bygge celler selv, i det minste siden Diess overtok roret som styreleder i Volkswagen AG i april.

Om det stemmer at de ønsker å produsere sammen med SK Innovation ser det ut til at Volkswagen vurderer Tesla-modellen. Tesla bygger ikke celler selv, men Panasonic produserer celler i Teslas Gigafactory.

Volkswagen er allerede i gang med å utvikle en pilotproduksjonslinje ved sin fabrikk i Salzgitter. Men de vil neppe kunne klare å bygge sine egne celler til ID-modellene skal i produksjon. Den første kommer i salg neste år.

Volkswagen ID Buzz Cargo. Illustrasjon: Volkswagen

150 gigawattimer

Det er et år siden forrige styreleder Matthias Müller fortalte at Volkswagen trenger en produksjonskapasitet for batterier på 150 gigawattimer i året innen 2025.

Han beskrev dette som en av de største anskaffelsesprosessene i bilindustriens historie.

Det globale ordrevolumet skal være på mer enn 50 milliarder euro bare for å dekke Volkswagen-gruppens første bølge av elektrisk mobilitet.