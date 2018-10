Dyson bruker 2,5 milliarder på elbil-fabrikk. Produksjonen skal starte om to år

Dyson, et britisk selskap mest kjent for å lage innovative støvsugere, sier det har planer om å bygge elektriske biler i Singapore.

Bilfabrikken skal stå klar i 2020, og prosjektet er en del av en investering på 2,5 milliarder pund i ny teknologi globalt, skriver Dyson i en uttalelse.

De opplyser også at de har planer om å bygge testbaner for biler ved en tidligere flyplass tilhørende det britiske luftforsvaret.

Nær vekstmarkedene

– Vår eksisterende tilstedeværelse i Singapore, kombinert med landets betydelige ekspertise når det gjelder avansert produksjon, gjorde Singapore til en ledende kandidat. De kan også tilby tilgang til markeder med høy vekst, en omfattende verdikjede og en dyktig arbeidsstyrke, sier Dyson-sjef Jim Rowan.

Planen om å bygge elektriske biler ble offentliggjort av Dyson allerede i fjor. Da sa selskapets grunnlegger, brexit-tilhenger James Dyson, at bilene enten kunne bygges i Storbritannia eller Asia.

Etterspørselen etter elektriske biler er økende ettersom regjeringer verden over ruller ut planer for å gradvis fase ut biler som drives av fossilt brennstoff. Dyson trer imidlertid inn i et marked med sterk konkurranse fra etablerte aktører.