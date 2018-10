Northvolt bygger europeisk batterifabrikk

Northvolt, det svenske selskapet som skal lage battericeller til elbilbatterier, melder i en pressemelding at de etablerer en fabrikk i Gdansk i Polen.

Dette skal sikre at de klarer å møte et økende behov for komplette løsninger i det europeiske markedet, heter det i meldingen.

De nye fasilitetene skal utelukkende bygge batterier, og ikke produsere celler. Det vil si at cellene skal produseres i Sverige, og så sendes til Polen for å bygges til ferdige batterier.

Det er produksjon av celler som er den energiintensive delen av batteriproduksjon. Så lenge denne foregår i Sverige på fornybar energi, vil det gi batteriproduksjon med et redusert CO2-avtrykk.

10.000 batterier i året

Denne skissen viser hvordan Northvolt ser for seg sin fabrikk i Sverige. Bilde: Northvolt

Fabrikken etableres i et samarbeid mellom South Bay Solutions, og skal i tillegg inneholde et forsknings- og utviklingssenter for batteri- og energilagringsløsninger.

Fabrikken skal starte produksjon neste år, og har i utgangspunktet en kapasitet på 10.000 batterier i året.

Nortvolt skal starte celleproduksjon i Skelleftå i Sverige i 2020, og skal da forsyne Gdansk-fabrikken med celler.

Fordelen med å etablere fabrikk i Polen er ifølge pressemeldingen blant annet nærhet til sluttkundene.

Northvolt har allerede sikret seg investeringer fra blant andre Siemens, ABB og Scania. Nylig ble det kjent at Northvolt, BMW og Umicore går sammen om å danne en komplett verdikjede for resirkulering av batterier.